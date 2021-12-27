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Euronews: несмотря на риск, мигранты не оставляют попыток попасть в Европу по земле и по воде
Мигранты из стран Африки и Азии продолжают опасные попытки прорваться в Евросоюз разными путями, зачастую используя рискованные и опасные маршруты. В результате многие гибнут в море, а береговой охране разных стран приходится спасать сотни выживших. При этом по «белорусскому маршруту» в Польшу попытались проникнуть уже более 40 тыс. человек, передаёт Euronews.

Мигранты из африканских и азиатских стран продолжают попытки попасть в Евросоюз разными путями. Более 270 нелегалов были спасены в центральном Средиземноморье в ходе трёх спасательных операций судов немецкой неправительственной организации Sea-Watch.Тем временем в сицилийских портах Поццало и Трапани на берег сошли более 300 других ранее спасённых мигрантов. 

В субботу греческая береговая охрана искала выживших в Эгейском море после последнего затопления лодки с нелегалами. Всего за последние несколько дней в греческих водах погибли более 30 человек. Местные власти винят в трагедии контрабандистов, которые предпочитают отправлять мигрантов по опасному маршруту из Турции в Италию во избежание патрулей. 

В уходящем году неожиданную популярность у нелегалов получил «белорусский маршрут». Но на пути у желающих обосноваться в Европе встали польские пограничники и армия. 

Несмотря на рождественские праздники, с белорусской стороны продолжаются многочисленные попытки незаконного пересечения границы. Только в декабре в Польшу из Белоруссии пытались незаконно попасть 1,5 тысячи мигрантов, а с начала года — около 40 тысяч.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2021 года.
 

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