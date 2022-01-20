Le Monde: Макрон рассказал о стратегии по созданию порядка безопасности в Европе
Хотя сам Макрон ещё не анонсировал свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах во Франции, его противники не преминули обвинить его в том, что он уже ведёт свою предвыборную кампанию. Так, представитель зелёных Янник Жадо заявил: «Вы останетесь в истории как президент климатического бездействия, вы предпочитаете прокрастинировать, а не призывать ко всеобщей мобилизации». Другие критиковали Макрона за действия по иммиграции, за неисполненные обещания по климату, пишет Le Monde.
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