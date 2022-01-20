Le Monde: Макрон рассказал о стратегии по созданию порядка безопасности в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о планах Франции на время председательства в ЕС, в том числе в сфере безопасности. В частности, он предложил европейцам разработать новый порядок безопасности, затем разделить его с союзниками по НАТО, а потом уже предлагать его для переговоров с Россией, пишет Le Monde.

Президент Франции Эммануэль Макрон представил с трибуны в Страсбурге стратегию Франции на время её председательства в ЕС. Ему аплодировали за стремление укрепить автономию Евросоюза и усилить сотрудничество в Европе, но критиковали за то, что он использовал трибуну Европейского парламента для переизбрания на пост президента Франции, пишет Le Monde.

Прежде всего Макрон призвал европейцев к смелости, чтобы ЕС мог утвердиться как «сила будущего» и «суверен», дабы не зависеть от других мировых держав. Так, он предложил Европе создать «новый порядок безопасности» с НАТО перед лицом России и призвал к «честному и требовательному диалогу» с Россией.

«Ближайшие недели должны помочь нам воплотить европейское предложение по строительству нового порядка безопасности и стабильности. Мы должны создать его среди европейцев, затем разделить его с нашими союзниками в рамках НАТО, а потом предложить его для переговоров с Россией», — заявил Макрон.

Ещё с момента своего избрания на пост президента Франции в 2017 году Эммануэль Макрон ставит себя во главе сторонников Европейского союза в противовес националистам и популистам. Он говорит, что его приоритет — защищать верховенство права, это — «сокровище», и «в этом нужно убедить народы, которые от этого далеки». И чтобы укрепить верховенство права, Макрон хочет внести в Хартию Европейского союза об основных правах право на аборт и право на защиту окружающей среды.

Хотя сам Макрон ещё не анонсировал свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах во Франции, его противники не преминули обвинить его в том, что он уже ведёт свою предвыборную кампанию. Так, представитель зелёных Янник Жадо заявил: «Вы останетесь в истории как президент климатического бездействия, вы предпочитаете прокрастинировать, а не призывать ко всеобщей мобилизации». Другие критиковали Макрона за действия по иммиграции, за неисполненные обещания по климату, пишет Le Monde.