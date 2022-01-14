La Croix: оскорбления, поджоги и угрозы убийством — французские чиновники столкнулись с «всплеском» насилия со стороны избирателей

Во Франции на фоне обострения общественной дискуссии вокруг политики властей в области здравоохранения и борьбы с пандемией резко возросло число насильственных преступлений в отношении должностных лиц, сообщает La Croix. Как полагают французские эксперты, ничего особенного нового в этом феномене нет, но он всё же говорит о том, что демократия в стране переживает серьёзный кризис.

Депутат французского Национального собрания от партии «Вперёд, Республика!» Стефан Клэро, представляющий заморское сообщество Сен-Пьер и Микелон, просто «не находит сил», чтобы выразить свои мысли, — и дело отнюдь не только в том, что у него недавно обнаружили коронавирусную инфекцию: как объясняют люди из его окружения, политик испытал настоящий эмоциональный удар после того, как на него 9 января совершили нападение участники акции протеста против принятия закона о вакцинных пропусках, которые забросали Клэро водорослями, пишет La Croix. Как подчёркивается в материале издания, это нападение стало далеко не первым актом насилия против народного избранника на фоне ожесточившихся споров по поводу политики властей в области здравоохранения.

По информации La Croix, французские чиновники сталкиваются и с угрозами, и с оскорблениями, и с физическими посягательствами. Как сообщает МВД страны, с июля прошлого года должностные лица подали 300 заявлений в связи с противоправными действиями такого рода, а за первые дни 2022 года угрозы получили 60 чиновников. «Мы сейчас переживаем кульминацию этого феномена, — комментирует ситуацию в беседе с корреспондентом La Croix профессор политической истории Орлеанского университета Жан Гарриг. — Кое-какие прецеденты есть, но при Пятой республике явление достигло небывалых масштабов».

Согласно статистике МВД Франции, с января по ноябрь 2021 года с посягательствами столкнулись 1186 чиновников, включая 162 члена парламента и 605 мэров городов и их заместителей. Таким образом, число актов агрессии в отношении должностных лиц выросло по сравнению с 2020 годом на 47%. Кроме того, за те же 11 месяцев 2021-го правоохранительные органы зафиксировали 419 случаев оскорбления представителей власти, что на 30% больше, чем в 2020-м.

«Речь идёт о попрании принципов демократии и нашей республики», — возмущался 11 января в ходе заседания Национального собрания его председатель Ришар Ферран. Тогда депутаты решили, что нижняя палата парламента будет «систематически» подавать гражданские иски против агрессоров ради защиты своих членов. В свою очередь, глава МВД Жераль Дарманен сообщил 12 января, что за последние полгода в связи с нападениями на чиновников было задержано 15 человек.

С некоторых пор многие чиновники стали охотнее высказываться по теме нападений и предавать огласке те угрозы, которые они получают, отмечает журналист La Croix. «Это всё уже полтора года продолжается, — сообщил изданию депутат Национального собрания от департамента Ду Дени Соммер. — Мне и убийством угрожали, и шины прокалывали, и окна разбивали, а как-то раз какие-то ребята попытались в четыре часа ночи высадить мне входную дверь... Поначалу я это всё в публичное пространство не выносил. Но настал момент, когда это перешло всякие границы. И мне невыносимо от того, что кто-то вздумал, будто для того, чтобы заставить меня сменить мнение, достаточно мне пригрозить!»

Хотя жертвами посягательств главным образом становятся представители парламентского большинства, нынешний «ажиотаж» касается уже не только их — с угрозами сталкиваются и представители других партий и движений, констатирует корреспондент La Croix. Так, в ноябре минувшего года в департаменте Уаза семь депутатов получили анонимные письма с угрозами — причём в каждый конверт злоумышленники помимо послания положили по пуле. «Когда я узнал, что нас таких семеро, я хотя бы стал чувствовать, что уже не так одинок, — поведал в беседе с журналистом один из народных избранников Паскаль Буа. — А вот когда становишься жертвой отдельного посягательства — а такое мне чуть позже тоже довелось пережить, — чувствуешь себя уже по-другому».

Как поясняет автор материала, дело в том, что 29 декабря неизвестные глубокой ночью подожгли автомобиль депутата, припаркованный на его участке; огонь в итоге перекинулся на дом и повредил и его. «Здесь речь идёт уже не о моих полномочиях как депутата, кто-то вышел за эти границы и совершил непрямое посягательство на мою семью, на моих близких, — говорит Буа. — И пока дом не отремонтируют, травма никуда не денется, она вот, перед глазами». Поджигателей так и не нашли — но судя по тому, что на фасаде дома оставили надпись «Голосуйте против», это были представители радикального крыла противников санитарных пропусков. «Они ведь в том числе пытаются так запугать и моих коллег, — полагает пострадавший депутат. — Мы имеем дело с какими-то бесноватыми, которые не уважают правила, обеспечивающие исправную работу нашей демократии, с людьми, которые хотят вернуться в прошлое и что-то изменить».

Члену партии «Вперёд, Республика!» и депутату Национального собрания от департамента Манш Бертрану Сорру дважды угрожали убийством. «Я не особенно испугался, и желания трудиться на политическом поприще у меня от этого не убавилась, но подспудная тревога появилась, — рассказал Сорр в интервью La Croix. — Я стал себя вести как-то осторожнее, может быть, даже неосознанно. Бывало, что на улице оборачивался, услышав какой-нибудь шум. Некоторые люди окончательно потеряли все границы, и я опасаюсь, что они от слов перейдут к действиям».

Хотя частота посягательств против представителей власти в последние недели достигла пиковых значений, сказать, что это абсолютно новый феномен, нельзя: вспышки насилия такого рода происходили и при Третьей республике, особенно в 30-е годы XX века, говорится в материале La Croix. «Поднимается наверх осадок антипарламентаризма, который присутствует во Франции ещё с XIX века и регулярно всплывает в те времена, когда напряжённость в обществе доходит до апогея, — напоминает доцент новейшей истории Католического университета Лилля Кристоф Беллон. — Но есть здесь и несколько более свежий аспект — в наши дни депутатов воспринимают именно как представителей правительственной власти».

Выходит, что в своём избирательном округе член парламента превращается в более достижимую мишень, чем член кабинета министров или, скажем, Эммануэль Макрон, отмечает обозреватель La Croix. «О нас думают, что мы входим в ближний круг президента, и в глазах отдельных людей мы становимся воплощением исполнительной власти — наши функции и полномочия мешают в одну кучу, — полагает Бертран Сорр. — Если 10-15 лет назад на членов парламента обращали заметно меньше внимания, то сегодня они оказались в первых рядах и народное недовольство прежде всего обрушивается именно на них».

Во времена президентства Франсуа Олланда бурная общественная дискуссия вокруг однополых браков, а затем по вопросам трудового законодательства уже выливалась в определённые инциденты, подчёркивает журналист La Croix. «Но системных и систематических масштабов это не достигало, — говорит Жан Гарриг. — Можно считать, что нынешнюю истеричность и ожесточённость в политическом поле породил кризис «жёлтых жилетов» — и в том числе связанное с ним превращение насилия в привычную вещь. Публика раздражена, и это раздражение явно усиливается в соцсетях».

Во времена активных выступлений «жёлтых жилетов» зимой 2018 — 2019 годов число угроз и оскорблений в отношении членов парламента и в самом деле резко выросло, подтверждает корреспондент La Croix. Между тем, по мнению Жана Гаррига, те же механизмы теперь работают в отношении глав городских администраций. «Это связано с одним мощным феноменом развития наших демократических систем — разрушением доверия между гражданами и народными избранниками. Кроме того, это и неизбежное следствие отказа от участия в электоральных процессах: выходя на улицы, люди находят то, чего не могут отыскать в избирательных урнах», — разъясняет эксперт.

А между тем власти принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности депутатов — за их жилищами теперь присматривают полицейские патрули, сообщает La Croix. «Но то, что мы подавили тот или иной симптом, отнюдь не значит, что мы полностью излечили болезнь, — убеждён Дени Соммер. — Мы проходим через очень сложный период, и наши общественные организации, которые когда-то были местом для дискуссий, где себя полагается вести сдержанно, значительно ослабли. Нужно, чтобы мы все вместе задумались о том, как нам заниматься политикой».