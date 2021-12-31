Le Figaro: «два года в Абсурдистане» — писатель оценил решения французских властей в период пандемии

Писатель Александр Жарден, выросший в семье «сумасбродов», признаётся на страницах Le Figaro, что в пору своей юности не мог представить себе событий, развернувшихся во Франции в последние два года. По его словам, безумие и непоследовательность решений правительства в период пандемии намного превзошли невменяемость его родственников.

Французский писатель Александр Жарден вспоминает на страницах Le Figaro, что в подростковом возрасте догадался о «невменяемости» своей семьи, которую в обществе считали элементом шика и проявлением творчества. «Но до сих пор я не понимал, что сумасбродство моей семьи может быть превзойдено «нормальным» с виду правительством с потрясающей изобретательностью», — отмечает автор в статье под заголовком «Два года в Абсурдистане».

По словам Жардена, подростком он никогда бы не подумал, что в течение двух «ошеломляющих» лет французское государство будет заставлять граждан самостоятельно выдавать себе пропуска на передвижение в период карантина, что маски сначала будут сочтены ненужными министром, который вскоре после этого прикажет штрафовать всех отказавшихся от их ношения, а также что правительство лишит местные власти права снабжать этими масками своих сограждан. Кроме того, сложно было вообразить, что аптеки вначале будут штрафовать за продажу масок французам, а затем превратят их в центры вакцинации.

Автор не мог представить себе и того, что власти ликвидируют в 2020 году более 5700 коек в больницах, несмотря на пандемию, что бюрократы разрешат работу лыжных трасс, но закроют подъёмники, и что «в условиях острой нехватки медицинского персонала у наших гениальных технократов появится грандиозная идея запретить непривитым медикам лечить людей».

Трудно было вообразить, что правительство Франции, когда-то «достаточно глупое», чтобы заботиться о своих детях, сделает выбор в пользу самых пожилых людей, которые голосуют, а не молодёжи, которая не имеет привычки ходить на выборы, пишет Жарден. Ему также кажется невероятным, что государство с поразительной лёгкостью приняло решение о том, чтобы занять средства на восстановление экономики после карантинов, отдавать которые придётся следующим четырём поколениям.

«Никогда бы я всерьёз не подумал, что вечером и утром в новостных каналах будут появляться странные цифры, которые могут подорвать моральный дух нации, на случай, если у крайне невежественных граждан всё ещё возникнет совершенно неуместная идея быть уверенными, счастливыми и позитивными. А потом глава нашего правительства однажды вечером появится в телевизоре в своём лучшем костюме, чтобы сообщить нам, что с попкорном в кино и «Сникерсами» в поездах покончено», — отмечает автор.

«За поразительные 24 месяца безумие моей семьи побито вчистую. На это была способна только французская бюрократия и её милые исполнители. Гении!» — заключает писатель.