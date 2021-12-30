France 24: французы признаются, что устали от масок и прививок

Во Франции власти сократили отсрочку до ревакцинации от коронавируса, ввели новые ограничения для посещения баров и массовых мероприятий, подумывают о возвращения обязательного ношения масок на улице. Жители Парижа рассказали журналисту France 24, что уже устали от введённых мер, но согласны на них, лишь бы сдержать новую волну пандемии.

На Марсельской улице Парижа некоторые сегодня утром узнали, что носить маски на улице в центре города, возможно, станет обязательным. В обществе царит усталость.

ЖИТЕЛЬНИЦА ПАРИЖА: Что я думаю об этом… Мне ужасно надоели маски. Но что же делать, если надо, это значит, что у нас нет выбора.

ДРУГАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ПАРИЖА: Когда народу не много, думаю, от этого не очень большая польза, больше психологический эффект.

ТРЕТЬЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ПАРИЖА: Если этого требует осторожность, то никаких проблем.

Помимо ношения масок, возвращается правило о максимальной наполняемости спектаклей и спортивных мероприятий. Ограничения сказываются на барах, удалённый формат работы станет обязательным. Новых мер становится всё больше и больше, но каков результат?

ПАСКАЛЬ КРЕПЕЙ, эпидемиолог: Меньше всего изменилась жизнь города. Объявленных мер не достаточно, чтобы затормозить волну «омикрона». Так что нужно будет готовиться к волне госпитализаций и надеяться, что её размах будет как можно меньшим. Но, к сожалению, у нас по этому поводу большая неуверенность.

Главной линией правительства остаётся вакцинация. Оно сократило отсрочку до ревакцинации всего до трёх месяцев.

ДЕВУШКА: Это хорошая мера, которая позволяет лучше противостоять «омикрону».

ДРУГАЯ ДЕВУШКА: Думаю, что у нас будет много уколов, думаю, многим нужно быть к ним готовыми.

В центрах вакцинации готовятся к новому наплыву людей. Например здесь, в Рюэй-Мальмезон, центр будет работать без выходных.

СОТРУДНИЦА ЦЕНТРА ВАКЦИНАЦИИ: Сейчас мы работаем над тем, чтобы нанять команду, чтобы работать и в ночную смену несколько дней в неделю.

Учитывая сокращение срока до ревакцинации, 45 миллионов человек могут получить ревакцинацию. Половина из них уже получила третью дозу.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2021 года.