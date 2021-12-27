Bloomberg: «омикрон» наступает — Франция отчиталась о 100 тысячах случаях заболевания за день

На фоне наступления нового штамма «омикрон» Франция отчиталась о более чем 100 тыс. новых случаях заболевания коронавирусом за день, пишет Bloomberg. В этой связи французские власти планируют внедрить систему, в рамках которой посещать бары, рестораны и культурные заведения смогут только те люди, которые прошли полный курс вакцинации.

Франция отчиталась о более чем 100 тыс. новых случаях заболевания коронавирусом за день, в то время как президент Эммануэль Макрон рассматривает возможные меры, призванные сдержать стремительное наступления штамма «омикрон», пишет Bloomberg.

Согласно имеющимся данным, в субботу во Франции было зафиксировано 104 611 случаев заболевания COVID-19, по сравнению с 94 124 инфицированными накануне. Кроме того, французские власти сообщили о 84 умерших.

Между тем Макрон, который, как предполагается, вскоре пойдёт на второй срок, в понедельник соберёт совет по защите здоровья для обсуждения проблемы распространения коронавируса. В сложившихся обстоятельствах правительство намеревается внедрить систему, в рамках которой люди, которые посещают бары, рестораны и культурные заведения, должны быть полностью вакцинированы.

При этом, по словам министра здравоохранения Оливье Верана, «омикрон» станет во Франции господствующим штаммом в период между Рождеством и Новым годом. «Омикрон» также стал причиной рекордного количества случаев заболевания в Великобритании и Италии.

На данный момент во Франции с коронавирусом госпитализировано более 16 тыс. человек, 3,3 тыс. из которых лежат в отделениях интенсивной терапии.