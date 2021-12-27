Bloomberg: «омикрон» наступает — Франция отчиталась о 100 тысячах случаях заболевания за день

03:11
Россия уступила Швеции на старте МЧМ-2022 по хоккею
Сборная России потерпела поражение в стартовом матче молодёжного чемпионата мира 2022 года по хоккею с командой Швеции.
03:06
Гончаренко: даже самые ярые ненавистники говорят, что «Спартак» должен быть сильным
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал результаты московского «Спартака» в первой части чемпионата России по футболу сезона-2021/22.
03:05
Глава ВОЗ заявил о необходимости равного доступа всех стран к вакцинам
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что справедливый доступ к вакцинам поможет положить конец пандемии.
02:57
Швеция повела со счётом 5:3 в матче с Россией на МЧМ-2022
Швеция повела со счётом 5:3 в матче молодёжного чемпионата мира 2022 года по хоккею с командой России.
02:46
Мичков оформил дубль за одну минуту в матче со Швецией на МЧМ
Сборная России отыграла ещё одну шайбу в матче молодёжного чемпионата мира 2022 года по хоккею с командой Швеции.
02:38
Постпред Крыма высказался о возможности провокаций в праздники
Провокаций в Крыму со стороны Украины или западных стран можно ждать в любое время, заявил постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.
02:36
Хольц забросил четвёртую шайбу в ворота России на МЧМ-2022
Сборная Швеции забросила четвёртую шайбу в матче молодёжного чемпионата мира 2022 года по хоккею с командой России.
02:22
Названы лучшие регионы России по условиям труда для пенсионеров
Наилучшие условия на рынке труда для пенсионеров наблюдаются в столичных регионах, свидетельствует исследование РИА Новости.
02:20
Зуева: отсутствие иностранцев сказалось на итогах чемпионата Японии по фигурному катанию
Марина Зуева, тренер Дайсуке Такахаси и Каны Мурамото, рассказала, как сказалось на результатах чемпионата Японии по фигурному катанию отсутствие иностранных тренеров и спортсменов на соревнованиях.
02:05
Глава ВОЗ надеется на завершение пандемии в 2022 году
Мировое сообщество способно положить конец пандемии коронавируса в 2022 году, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
02:03
Россия отыграла одну шайбу в матче МЧМ со Швецией
Сборная России отыграла одну шайбу в матче молодёжного чемпионата мира 2022 года по хоккею с командой Швеции.
02:00
Швеция повела со счётом 3:0 в матче МЧМ с Россией
Сборная Швеции забросила третью безответную шайбу в матче молодёжного чемпионата мира 2022 года по хоккею с командой России.
01:43
Швеция повела со счётом 2:0 в матче МЧМ-2022 с Россией
Сборная Швеции забросила вторую безответную шайбу в матче молодёжного чемпионата мира 2022 года по хоккею с командой России.
01:33
Вице-президент США Харрис пригрозила России беспрецедентными санкциями из-за Украины
Вице-президент США Камала Харрис заявила о возможности введения новых санкций против России из-за ситуации на Украине.
01:20
Швеция обыгрывает Россию после первого периода на МЧМ
Сборная Швеции ведёт со счётом 1:0 после первого периода матча молодёжного чемпионата мира 2022 года по хоккею с командой России.
01:18
РБК: ЦБ начнёт запрашивать данные по всем денежным переводам между гражданами
Банк России будет запрашивать у кредитных организаций данные по всем денежным переводам между физическими лицами, сообщает РБК со ссылкой на источники.
01:12
Непомнящий набрал четыре очка в первый день ЧМ по быстрым шахматам
Россиянин Ян Непомнящий набрал четыре очка по итогам первого дня чемпионата мира по быстрым шахматам в Варшаве (Польша).
01:05
Новый «Человек-паук» стал самым кассовым фильмом за время пандемии
Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» стал первой кинокартиной с момента начала пандемии коронавируса, которая собрала $1 млрд в мировом прокате, сообщает издание The Hollywood Reporter.
00:50
Швеция открыла счёт в матче МЧМ-2022 с Россией
Сборная Швеции открыла счёт в матче молодёжного чемпионата мира 2022 года по хоккею с командой России.
00:36
«Жёлтый» уровень погодной опасности продлён в Москве до 28 декабря
Гидрометцентр продлил до 28 декабря «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве по причине гололедицы.
00:24
Финляндия обыграла на старте МЧМ-2022 Германию
Сборная Финляндии в стартовом матче молодёжного чемпионата мира 2022 года по хоккею переиграла команду Германии.
00:20
Захарова высказалась об иске ЕС в ВТО против импортозамещения России
Иск Евросоюза во Всемирную торговую организацию (ВТО) против политики импортозамещения России показал то, как страны ЕС оценили «глупость» своих элит, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
00:05
В МЧМ по хоккею в России примут участие 11 команд
В молодёжном чемпионате мира по хоккею в 2023 году в России примут участие 11 сборных.
23:57
Угрожавший гранатой в ТЦ на севере Москвы задержан
Правоохранительные органы задержали в Москве мужчину, который при попытке кражи в торговом центре на Ленинградском шоссе продемонстрировал охранникам гранату, после чего скрылся.
23:45
Туктамышева поблагодарила поклонников за поддержку на ЧР по фигурному катанию
Елизавета Туктамышева оценила своё выступление на чемпионате России по фигурному катанию 2021 года в Санкт-Петербурге.
23:35
В ДТП в Вологодской области столкнулись пять автомобилей
Один человек погиб в воскресенье в результате ДТП с участием пяти машин на трассе М8 в Грязовецком районе Вологодской области.
23:20
Стал известен состав сборной России на матч МЧМ-2022 со Швецией
Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав сборной России на стартовый матч молодёжного чемпионата мира 2022 года с командой Швеции.
23:18
В Москве подросток погиб, катаясь на тюбинге
В Москве 15-летний подросток погиб, врезавшись в дерево во время съезда на тюбинге с необорудованного склона.
23:04
Гимаев поделился ожиданиями от матча Россия — Швеция на МЧМ-2022
Комментатор и известный в прошлом защитник Сергей Гимаев — младший оценил шансы сборной России в стартовом матче с командой Швеции на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2022 года.
23:01
Кадыров высказался о возможности присоединения Украины к России
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит проводить антироссийскую политику, то Украину необходимо будет присоединить к России.
22:49
«Челси» обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ
«Челси» переиграл в гостях «Астон Виллу» в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.
22:44
СК начал проверку по факту гибели трёх человек при пожаре в доме в Саратовской области
Следователи проводят проверку по факту гибели трёх человек, в том числе ребёнка, в результате пожара в селе Александров-Гай в Саратовской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
22:33
У побережья Крита произошло землетрясение магнитудой 5,4
У побережья греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,4.
22:29
«Авангард» разгромил «Йокерит» в матче КХЛ
Омский «Авангард» нанёс поражение финскому «Йокериту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:21
Умер актёр дубляжа Андрей Ярославцев
Актёр дубляжа Андрей Ярославцев умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил его коллега Дмитрий Череватенко.
22:12
Тихонов считает, что Витории не хватало требовательности к игрокам «Спартака»
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил выступление столичной команды в первой части чемпионата России по футболу сезона-2021/22.
22:08
Макей: со стороны Запада звучат голоса о нахождении каналов коммуникации с Минском
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в эфире ОНТ заявил, что со стороны стран Запада уже звучат голоса о необходимости нахождения каналов коммуникации с Минском.
21:55
Аналитик Штефец: Россия имеет право дать отпор Западу
Заявления, сделанные российским президентом Владимиром Путиным, указывают на то, что Москва чувствует себя загнанной в угол и не может не ответить на действия США и их союзников по НАТО. Такое мнение в беседе с изданием Parlamentní listy выразил военный аналитик Ярослав Штефец.
21:51
Червиченко: Миранчук мог бы перейти в «Спартак»
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в зимнее трансферное окно мог бы пополнить ряды красно-белых.
21:42
Неизвестный угрожал гранатой в торговом центре на севере Москвы и скрылся
Полиция ищет в районе Ленинградского шоссе мужчину, который попытался украсть в торговом центре товар, но был задержан охраной, после чего показал им предмет, похожий на гранату, и скрылся.
21:33
Плющенко — о выступлении Муравьёвой на ЧР-2021: ты мой герой
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко прокомментировал выступление своей подопечной Софьи Муравьёвой на чемпионате России по фигурному катанию 2021 года в Санкт-Петербурге.
21:32
Три человека погибли в результате пожара в доме в Саратовской области
В результате пожара в частном доме в селе Александров Гай Саратовской области погибли три человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
21:17
В Белоруссии заявили, что система здравоохранения успешно справляется с COVID-19
Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко в эфире СТВ заявил, что белорусская система здравоохранения успешно справляется с пандемией коронавируса.
21:11
Форвард «Наполи» Руис заболел коронавирусом
Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
21:01
В МЭР назвали недостоверной информацию о претензиях ЕС к Москве на €290 млрд
Информация о том, что ЕС предъявил к России претензии на получение выплаты в размере €290 млрд, недостоверна. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минэкономразвития.
20:47
В Москве пьяный пассажир напал на полицейского в переходе метро
В московском метро пьяный мужчина в ответ на замечание со стороны полицейского в переходе метрополитена ударил сотрудника и был задержан.
20:45
Казанский «Зенит» выиграл Кубок России по волейболу
Казанский «Зенит» одержал победу в Кубке России по волейболу.
20:37
В Брюсселе более 5 тысяч человек приняли участие в митинге против ограничительных мер
Более 5 тыс. человек приняли участие в акции протеста против закрытия культурных и развлекательных учреждений в столице Бельгии. Об этом сообщила пресс-секретарь управления полиции Брюссель-Иксель Ильзе Ван Де Кейре.
20:26
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у побережья Фиджи
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у побережья Фиджи.
20:25
Тарпищев: Донской будет капитаном сборной России на ATP Cup 2022
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Евгений Донской должен стать капитаном российской сборной на Кубке Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP Cup).