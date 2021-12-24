Le Figaro: Рождество во Франции вновь пройдёт в тени коронавируса

Второй год подряд COVID-19 вносит свои поправки в планы французов на Рождество: многие спешат сдать ПЦР-тест перед традиционным семейным застольем, чтобы обезопасить себя и родных. При этом эксперты предупреждают, что «пандемийная усталость» может сказаться на соблюдении социальной дистанции и других мер предосторожности, пишет Le Figaro.

Во Франции накануне Рождества очереди в аптеки такие же длинные, как в парижские магазины, рассказывает Le Figaro. Желающих пройти тестирование на COVID-19 так много, что аптекарям приходится работать без обеда, а в лабораториях кончились реактивы.

Спустя два года с начала пандемии, несмотря на массовую вакцинацию, французы перестали мечтать о «нормальном» Рождестве, пишет издание. Ровно год назад они беспокоились об «английском варианте» и хотели «избежать третьей волны», а сейчас опасаются быстрого распространения «омикрона» и говорят уже о шестой волне. Эти рассуждения сопровождаются чувством, которое ВОЗ назвала «пандемийной усталостью».

Президент Макрон настоятельно призывает граждан во время семейных застолий соблюдать меры предосторожности, а перед этим сдать тест. Ради сохранения традиции семейного праздника многие французы устремились на тестирование: на прошлой неделе их число побило новый рекорд и превзошло 6,2 млн зарегистрированных с 13 по 19 декабря. В пятницу ожидается новый рекорд.

Согласно опросу компании Odoxa-Backbone Consulting, проведённому для Le Figaro, 90% населения Франции планируют собраться за столом, при этом носить маску и соблюдать социальную дистанцию будет меньше людей, чем в прошлом году. Социолог из Школы общественного здравоохранения Жослин Род объясняет, что за эти два года соблюдение социальной дистанции менялось в зависимости от сезона: например, летом ею пренебрегали, однако на фоне роста заражений люди возвращались к защитным мерам. Таким образом в прошлом году удалось избежать всплеска заболеваемости. Эксперт тем не менее предупреждает, что усталость населения, несмотря на осторожность, может привести к плохому соблюдению рекомендуемых ограничений.

Французская газета приводит несколько примеров того, как некоторые семьи планируют организовать семейное застолье. В семье 17-летнего Грегори Рождество ежегодно отмечают в доме бабушки и дедушки в департаменте Луаре, но на этот раз они установили правило: «две дозы или до свидания». Непривитого подростка обвинили в том, что его «заразил своими глупостями отец-антиваксер». Разведённая мать и сёстры прошли вакцинацию. «Меня это очень обижает: я буду единственным, кого исключили», — жалуется Грегори. Его задело, что бабушка не пожелала даже слушать о том, что он мог бы пройти тестирование и посидеть на карантине до кануна Рождества. «Так, с ножом у горла, я ещё с меньшей вероятностью пойду прививаться, — упрямится подросток. — И это означает, что я даже не знаю, когда увижусь со своими бабушкой и дедушкой».

Предприниматель Жоффруа из Нанта рассказал изданию, что в его семье тоже есть «антиваксеры», «но это не проблема: для нас семейные ценности важнее такого рода вещей». За общим столом кроме него окажется ещё 20 человек, в том числе непривитые брат и две сестры. Самому Жоффруа это кажется «глупым», но он успокаивает себя, что они часто проходят тестирование.

В семье парижанки Жанны также «ничего не изменится по сравнению с прошлым годом»: на празднике соберутся 23 человека, и они «просто откроют окна». Среди гостей будет двое непривитых подростков, что пугает не старших членов семьи, а её брата и его жену, которые решили бойкотировать семейный ужин.

В статье отмечается, что некоторые французы решили сбежать подальше от «омикрона» — например, в департаменты Коррез или Лозер. Этой зимой огромным успехом пользуются гостевые дома: в департаменте Дордонь на праздничные даты забронировано уже 82% таких жилищ — на 15% выше, чем в 2019 году, до коронакризиса. В Бретани забронировано свыше 90% гостевых домов.

Однако для Сирила праздники уже испорчены: ежегодное семейное застолье с 95-летней прабабушкой во главе и десятками двоюродных братьев и сестёр должно было состояться в арендованном доме в Бретани, однако неделю назад было отменено. Как объясняет Сирил, родственники испугались, что создадут «гигантский семейный очаг» заболевания. По его словам, многие расстроились, особенно дети, но он сам чувствует лёгкое облегчение и вместо семьи планирует провести сочельник в узком кругу друзей.

Напротив, для Одили отмена семейного ужина стала «большой печалью». Как рассказала женщина Le Figaro, ни один из её сыновей не сможет провести Рождество с родителями в Стране Басков: один болеет коронавирусом, другой контактировал с больной женщиной, а третий ухаживает за 3-летней дочкой, которая, вероятно, тоже подхватила вирус. «В прошлом году мы были к этому готовы, но сейчас думали, что сможем наконец увидеться, — вздыхает Одиль. — Магия Рождества в этом году нас не коснётся, но, возможно, мы сможем отложить праздник до Богоявления (6 января. — ИноТВ)».