Euronews: ВОЗ предупреждает об опасности «нового шторма» в сфере здравоохранения с приближением праздников

В Дании новый штамм «омикрон» стал доминирующим, во Франции на него приходится уже пятая часть выявленных заражений. При этом всё больше государств ужесточают ограничения. А глава Европейского регионального бюро ВОЗ сравнил эпидемическую ситуацию накануне праздников с приближающимся штормом, передаёт Euronews.
«Приближается ещё один шторм», — так глава Европейского регионального бюро ВОЗ описал эпидемическую ситуацию в преддверии рождественских праздников. В Дании новый штамм «омикрон» стал доминирующим, во Франции на него приходится пятая часть выявленных заражений коронавирусом. Всё больше стран вслед за Германией и Швецией вводят новые ограничения и ужесточают санитарные пропуска.
ХАНС КЛЮГЕ, глава Европейского регионального бюро ВОЗ: В ближайшие недели «омикрон» будет доминировать в большинстве стран Европы, угрожая поставить на грань перегруженные системы здравоохранения.
В Португалии на две недели закрываются бары и дискотеки. Удалённая работа становится обязательной — как и ПЦР-тесты для участия в культурных и спортивных мероприятиях. В магазинах устанавливается максимальное количество посетителей.
Испания побила за минувшие сутки рекорд заражений коронавирусом: 49 823 случая. В Барселоне готовятся ввести комендантский час с 24 декабря, если это одобрит суд.
Правительство Франции ускоряет подготовку законопроекта о введении «вакцинных пропусков» — они придут на смену санитарным и не будут учитывать результаты ПЦР-тестов. В кабинете министров надеются, что новые меры вступят в силу 15 января после срочной процедуры принятия парламентом.
В Германии с 28 декабря все спортивные мероприятия будут проводиться за закрытыми дверями. Премьер-министр Олаф Шольц призвал сограждан не собираться на новогодние торжества больше 10 человек.
В Великобритании решили не вводить жёстких ограничений. Как объяснил Борис Джонсон, «для этого нет достаточных оснований». При этом британское правительство выделит миллиард фунтов стерлингов на покрытие убытков компаний, пострадавших из-за ограничений, связанных с эпидемией. На сегодняшний день, по данным ВОЗ, жертвами COVID-19 стали 5,35 миллиона жителей Земли.
В пресс-службе управления Роспотребнадзора Удмуртии сообщили, что за последнюю неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в республике заболели 16 247 жителей, что на 16,3% больше, чем неделей ранее (13 973).
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE.
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна о том, что новые экономические санкции в отношении России стали бы очень обременительными и их никто не хочет.
Украинский президент Владимир Зеленский своим указом сузил круг лиц, которые могут делать официальные заявления о внешней политике Украины. В их состав вошли сам глава государства, премьер-министр и министр иностранных дел.
Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, обвиняемый в убийстве по найму, отправлен из ИВС в Басманный суд, который должен избрать ему меру пресечения. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь высказался о ситуации с RT, после того как президент России Владимир Путин в ходе переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил о притеснениях, которым подвергается телеканал во Франции.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин впервые рассказал о советском разведчике-нелегале Борисе Прибыткове. По его словам, Прибытков добывал за рубежом сверхсекретную информацию, которая помогла развитию отечественного военно-промышленного комплекса.
НАТО решило привести свои силы быстрого реагирования в состояние повышенной готовности из-за «активности российских войск», пишет Die Welt. По мнению издания, время подготовки войск альянса к переброске в зону «гипотетического конфликта» сокращается с семи до пяти дней.
Риск инфицирования коронавирусом в самолёте после появления омикрон-штамма стал в несколько раз выше. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на медицинского эксперта Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Дэвида Пауэлла.