Le Figaro: пандемия вынудила кандидатов в президенты Франции переходить к агитации в соцсетях

Введённые из-за коронавируса ограничения повлияли на организацию президентской гонки во Франции: массовые встречи с избирателями отменены, очные мероприятия проходят в сокращённом режиме, поэтому многие кандидаты поспешили развернуть агитацию в виртуальном пространстве, пишет Le Figaro. Валери Пекресс, Марин Ле Пен, Эрик Земмур и Жан-Люк Меланшон активизировали свою деятельность в различных соцсетях, однако, как объясняет социолог Анаис Тевьо, большая часть французов по-прежнему предпочитает традиционные СМИ — главным образом телевидение.

Во Франции из-за распространения варианта «омикрон» и роста новых случаев заболевания коронавирусом все партии накануне избирательной компании находятся в подвешенном состоянии, рассказывает Le Figaro. Пьер Лисья из штаба республиканки Валери Пекресс отмечает, что кандидаты оказались в одной лодке, и теперь нужно как можно лучше адаптироваться к сложившейся ситуации. В то же время в Национальном объединении царит некоторое недоверие в отношении действующего правительства: пресс-секретарь Марин Ле Пен Филипп Баллар предупредил, что партия не хочет дать Эммануэлю Макрону шанс воспользоваться пандемией и «провести президентские выборы под колпаком или даже их пропустить».

Одно ясно точно: если многолюдные митинги отменяются, а число массовых мероприятий может сократиться, президентская кампания по большей части будет разыгрываться в виртуальном пространстве. Как указывает французская газета, многие желающие занять кресло президента уже это поняли. «Мы собираемся использовать всё, что можно использовать», — подтвердил Баллар. Действительно, Марин Ле Пен активно ведёт социальные сети, начиная с Facebook и заканчивая TikTok. Другой заметный кандидат от националистов, Эрик Земмур, также не отстаёт: его YouТube-послание, в котором он объявляет о выдвижении своей кандидатуры, посмотрело около 3 млн человек. Поддерживающий его бывший министр культуры Франции Филипп де Вилье заметил: «Никто не предполагал, что из-за COVID-19 это будет телекампания». Политик напомнил, что выступления по телевизору всегда были сильной стороной эссеиста.

Хотя коронавирус подстегнул участников предвыборной гонки нарастить своё присутствие в виртуальном пространстве, более традиционные СМИ — такие как телевидение — остаются единственным способом обратиться к большому числу французов, пишет Le Figaro. Социолог Анаис Тевьо объясняет, что социальные сети главным образом вписываются в стратегию глобального взаимодействия: кандидаты «используют цифровые ресурсы, чтобы о них заговорили в традиционных СМИ».

В свою очередь республиканец Пьер Лисья признаёт, что социальные сети не заменят митинги и классические медиа, но сейчас политики вынуждены приспосабливаться к текущей ситуации. В то же время он предупредил, что если некоторые кандидаты подчинились ожиданиям пользователей соцсетей, Валери Пекресс «не собирается пускаться в пляс с инстаграммерами» или «превращаться в блогера на YouТube». «Это кандидат общается через соцсети, а не соцсети определяют общение кандидата», — считает Лисья.

Такого же подхода придерживаются и в Нацобъединении: как подчёркивает Филипп Баллар, «соцсети не являются альфой и омегой избирательной кампании». По его мнению, эти способы коммуникации затрагивают лишь малую часть населения Франции и поэтому лишь дополняют другие традиционные медиа.

С ним, однако, не согласен Самюэль Лафон, который отвечает за цифровую коммуникацию в штабе Эрика Земмура. Он утверждает, что интернет-каналы «очень эффективны в политическом плане». По его словам, во время прошлых избирательных кампаний важность этих каналов коммуникации долгое время недооценивалась. При этом Лафон отметил инновационный подход, который применяют в партии «Непокорённая Франция». Её лидер Жан-Люк Меланшон очень активно ведёт соцсети, а с недавних пор появился на платформе Twitch, где транслируют видео в прямом эфире. Кроме того, во время ответов на вопросы в Twitter любой француз может присоединиться к мероприятию в аудиокомнате и лично задать вопрос.

Это нововведение привлекло внимание и Марин Ле Пен, отмечается в статье: так, в ноябре кандидат от партии «Национальное объединение» провела таким образом пресс-конференцию. «Мы были приятно удивлены, — поделился впечатлениями Филипп Баллар. — Это был способ лично пообщаться с Марин, и мы можем продолжить его использовать и после коронавируса».

Тем не менее, по словам Анаис Тевьо, Twitter остаётся «микрокосмом для журналистов и экспертов». Социолог уточняет, что за самых активных пользователей соцсетей не всегда голосует большинство избирателей. В качестве примера она приводит правоголлиста Николя Дюпон-Эньяна, который часто пользуется Facebook: в интернете он уже на протяжении долгого времени получает хорошие рейтинги, но это не поможет выиграть выборы, пишет Le Figaro.