В период новогодних праздников кадры из разных стран наполнены волшебством, отмечает France 2. В галерее лучших снимков недели телеканал показал празднование Зимнего солнцестояния возле британского Стоунхенджа, строгое лицо Джо Байдена на фоне богатых праздничных украшений Белого дома, «ослепительное» дерево из Миссури и русскую Снегурочку, выступающую в высотной люльке перед окнами детской больницы.
Волшебство самого короткого дня в году. Вот уже много тысячелетий язычники преодолевают холод, чтобы отпраздновать Зимнее солнцестояние. В Великобритании перед загадочными глыбами Стоунхенджа толпа возобновила эту традицию, стоявшую у истоков празднования Рождества.
В золоте и блеске Рождественских декораций Белого дома строгое лицо американского президента не обещает ничего хорошего. Он объявляет о новых мерах борьбы с ковидом. Зимние праздники под знаком защитных мер.
Они, однако, не помешали этому ребёнку из России испытать восхищение. Чтобы устроить представление для маленьких пациентов этой больницы, у Снежной королевы* в запасе немало разных хитростей. Даже если приходится для этого подниматься наверх в люльке мойщиков окон.
И снова два мира сталкиваются в альпийском Бриансоне. Этот лыжник не ожидал увидеть на склонах афганских беженцев. Перейдя посреди зимы итальянскую границу, они нашли пристанище в благотворительном приюте.
Улыбаться, несмотря ни на что. Дед Мороз даже намочил свой костюм, чтобы развеселить нас. Этот скат в аквариуме балийского ресторана, похоже, оценил это.
Волшебство праздников порой довольно просто устроено. Как это светящееся дерево. В штате Миссури дерево с 12 тысячами огней стало главным событием. Повод провести Рождество ослепительно.
Заявления, сделанные российским президентом Владимиром Путиным, указывают на то, что Москва чувствует себя загнанной в угол и не может не ответить на действия США и их союзников по НАТО. Такое мнение в беседе с изданием Parlamentní listy выразил военный аналитик Ярослав Штефец.
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