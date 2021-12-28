France 24: за стойкой не пить, в кино не есть — во Франции новые меры борьбы с пандемией

Французские власти приняли ряд новых мер по борьбе с новым очень заразным штаммом коронавируса «омикрон». В частности, они ограничили вместимость многолюдных мероприятий, перевели людей на удалённую работу, запретили еду и напитки в кино, театрах, поездах и за стойкой баров и кафе, передаёт France 24.

Выдержать давление и избежать радикальных мер. Правительство огласило свою стратегию по борьбе с пятой волной коронавируса. Она по-прежнему основывается на вакцинации, сокращается отсрочка до повторной прививки.

ОЛИВЬЕ ВЕРАН, министр здравоохранения: Мы больше не ждём четыре-пять месяцев до ревакцинации. Мы сможем получить третью дозу вакцины через три месяца после последней прививки или последнего случая заболевания.

Сокращение отсрочки с четырёх до трёх месяцев призвано опередить распространение очень заразного штамма «омикрон». Пик заражений ожидается в середине января. Второе важное решение — усиление удалённого формата работы.

ЖАН КАСТЕКС, премьер-министр Франции: После возвращения с праздников на протяжении трёх недель вводится обязательный перевод сотрудников на удалённую работу. Я уточню: обязательный для всех предприятий и всех работников, для кого это возможно. Минимум три дня в неделю и, если это возможно, то четыре дня в неделю.

Новые правила вводятся и в местах общественных собраний. Теперь будет запрещено принимать пищу и напитки в кино, театрах, транспорте, включая дальние расстояния. Больше не получится наслаждаться едой в барах и кафе, стоя за стойкой, — всех посадят за столы. Власти с понедельника возвращаются к ограничению вместимости мероприятий на три недели: пять тысяч человек максимум вне помещений и две тысячи максимум — внутри.

ЖИТЕЛЬ ФРАНЦИИ: Очень жаль, мне кажется, это немного шаг назад. Например, я сегодня получил третью дозу вакцины, и мне кажется, что я это сделал впустую.

ДРУГОЙ ЖИТЕЛЬ ФРАНЦИИ: Честно говоря, я думаю, что введение ограничения на вместимость мероприятий — хорошо, но будет ли это эффективно, учитывая, что на подобных мероприятиях довольно тесно?

Как и все правила по изоляции, эти нормы не будут меняться как минимум до конца недели, когда правительство может анонсировать новые меры.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2021 года.