Раскол в обществе и нарушенные обещания — SZ об итогах второго года пандемии в Германии

Год назад, когда в Германии началась вакцинация от коронавируса, немцам казалось, что конец пандемии уже близок, пишет Süddeutsche Zeitung. Но за 12 месяцев вирус так и не сдался, а надежда уступила место осознанию, что пандемия кончится ещё не скоро. За это время многое произошло: взлёты и падения политиков, ошибки в прививочной кампании и резкое увеличение числа массовых демонстраций — в конце года в стране по-прежнему царит напряжённость.

Эпидемиологическую ситуацию в Германии в конце года точнее всего характеризует слово «сложная». Распространение штамма «омикрон» по всему миру говорит о скором приближении пятой волны, четвёртая при этом ещё не закончилась. Кампания по ревакцинации населения проходит довольно успешно: запланированная отметка — 30 млн человек — скорее всего, будет достигнута. Однако цель по увеличению числа привитых первым компонентом вакцины с нынешних 73,8% до 80% населения так и не осуществилась. Правительство сдвинуло срок — теперь это значение должно быть достигнуто к концу января, пишет Süddeutsche Zeitung.

Совсем скоро в Германии начнётся третий год пандемии. Год назад казалось, что конец близок. Ровно 12 месяцев назад, в декабре 2020 года, Германия начала вакцинацию от коронавируса. После тяжёлых месяцев это важное событие почти взбудоражило страну. Многочисленные отчёты из высших учреждений, первая прививка в Германии, первая в федеральной земле, первая в районе — всё было задокументировано. Казалось, что начало прививочной кампании стало поворотным моментом в истории: вакцинация должна была быстро расправиться с пандемией, превратить её в «забавный эпизод». Она стала бы тем самым «фарсом, разыгрывавшимся в течение нескольких месяцев», о котором люди бы рассказывали друг другу, сидя в непроветриваемом переполненном пабе, как будто её никогда и не было. Но всё оказалось иначе.

В декабре 2021 года Германия, как и весь остальной мир, всё ещё борется с этой пандемией, наблюдает за уровнем заболеваемости и спорит об обязательной вакцинации. Она «близка к истощению». За 12 месяцев вирус не сдался, а надежда уступила место осознанию: у этой пандемии не будет быстрого конца. Теперь все это понимают, но дойти до этой мысли было непросто. Необходимо подвести итоги, пишет автор статьи.

На момент начала вакцинации должность министра здравоохранения Германии занимал Йенс Шпан, один из самых популярных политиков в стране, «человек с большим будущем». Он был полон энтузиазма: «Вакцинация — ключ к выходу из пандемии», — заявлял он. В то время государство дало два больших ошибочных обещания. Во-первых, правительство во всеуслышание подчёркивало, что пандемия закончится для всех, кто сделает прививку. Они говорили, что после прививки всех ждёт нормальная жизнь. Во-вторых, они обещали, что вакцинация всегда будет добровольной, никого не будут к ней принуждать. Однако в течение следующих нескольких месяцев Шпан совершил несколько ошибок подряд, например скандал с закупкой масок и создание системы тестирования населения, ставшее «приглашением для мошенников». Федеральные земли, предпочитавшие идти своим путём в борьбе с пандемией и неудачные «пасхальные каникулы», решение о которых было принято среди ночи на заседании правительства и правительств федеральных земель и день спустя отозвано канцлером Ангелой Меркель, символизирует «хаотичную коммуникацию». В конечном итоге вирус мутировал: сначала «дельта», а затем «омикрон». Новые штаммы изменили правила игры. Всё это подорвало доверие к политикам.

Дела у самого Шпана тоже не пошли в гору. Блок ХДС/ХСС проиграл федеральные выборы, и Шпана, политика с катастрофическими рейтингами, отодвинули далеко на задний план в собственной партии. Его преемником на посту федерального министра здравоохранения стал социал-демократ Карл Лаутербах, получивший благодаря многочисленным выступлениям в ток-шоу статус человека, который впервые объяснил пандемию Германии. Спустя всего несколько дней у власти Лаутербах вступил в конфликт с Лотаром Вилером, главой Института имени Роберта Коха, который публично призвал к введению более жёстких мер. Эпидемиолог Лаутербах не только учёный, но и политик: несмотря на плохие прогнозы, он исключил возможность введения рождественского локдауна. Поиском компромисса между тем, что требуется с научной точки зрения, и тем, что приемлемо с политической точки зрения, в 2022 году будет заниматься не один Лаутербах.

С начала года в Германии ничто не ценилось дороже, чем запись на прививку: приоритет имели особо уязвимые группы, особенно пожилые и люди с хроническими заболеваниями, а также медицинский персонал. Остальному населению пришлось ждать до весны. Те, кому удавалось заполучить компонент вакцины, с гордостью публиковали фотографии пластыря на плече в социальных сетях. Однако прививочная кампания потерпела неудачу, и не только из-за первоначальной нехватки вакцины. Негативный эффект оказала, в частности, вакцина от компании AstraZeneca, способная вызывать, хоть и в очень редких случаях, тяжёлые побочные эффекты, например смертельно опасный синусовый тромбоз. Власти несколько раз меняли свою оценку вакцины, доверие общества к вакцинам было подорвано.

РНК-вакцины от Moderna и BioNTech/Pfizer изначально обладают очень высоким защитным действием и хорошо переносятся. Но штаммы «дельта» и «омикрон» значительно снизили их эффективность. Ревакцинация должна проводиться быстрее, чем предполагалось изначально. «Омикрон», вероятно, потребует значительного изменения самой вакцины. Вакцины по-прежнему очень эффективны для защиты от тяжёлого течения болезни, но вакцинированные также могут заразиться и передать вирус. Идея о том, что пандемия закончилась для всех, кто прошёл вакцинацию, была ошибочной, делает вывод автор.

Помимо медицинских и экономических последствий пандемии, в 2021 году также стало ясно, насколько велик раскол между некоторыми группами общества и большинством. В Германии оно перестало быть единым. Вместо этого в интернете, прежде всего в Facebook и Telegram, стали появляться «параллельные общества», в которых «правда» больше не основана на фактах, а в первую очередь описывает чувства. Радикальные противники вакцинации, правые популисты, сторонники теории заговора или эзотерики — каждый может найти в интернете те тезисы, которые он хочет. Многие из этих групп, которые на самом деле кажутся несовместимыми, объединились благодаря недовольству политикой правительства по борьбе с коронавирусом. Участились массовые демонстрации, иногда перетекающие в беспорядки. В конце 2021 года настроение в стране напряжённое.

Год назад все мечтали о скорейшем завершении пандемии. С тех пор всеобщие устремления изменились: теперь цель состоит в том, чтобы вирус как можно скорее стал «эндемическим». Тогда он продолжит циркулировать, но перестанет влиять на жизнь в той же степени, что и раньше.