Welt: ажиотаж в церквях и отелях — в Германии проходит рождественская акция по вакцинации от коронавируса

В канун Рождества перед храмами Германии выстроились огромные очереди, передаёт Welt. Однако многие немцы пришли туда не ради посещения службы, а ради прививки от коронавируса. Органы здравоохранения решили не упускать возможность увеличить масштабы ревакцинации — и организовали рождественскую акцию. Дополнительные прививочные пункты заработали и в многочисленных отелях.

О таком ажиотаже в храмах церковь могла только мечтать. Даже здесь, в католической Рейнской области. Однако стоящие в очереди ждут не начала службы, а возможности сделать прививку в Кёльнском соборе. Ожидается, что в канун Рождества в соборе прививки сделают до 400 человек.

ЖИТЕЛЬНИЦА КЁЛЬНА: Я рада, что могу получить бустерную дозу сегодня. Иначе я смогла бы пройти ревакцинацию лишь в январе. Сделать это в Кёльнском соборе — это нечто особенное для меня как для жительницы Кёльна.

ЖИТЕЛЬ КЁЛЬНА: До сих пор всё шло хорошо, и я надеюсь, что в крайнем случае я немного устану и смогу с этим справиться.

Прививочная кампания в Германии продвигается успешно. 73,8 процента жителей были привиты хотя бы одним компонентом вакцины, 70,8 процента привиты двумя компонентами. Ревакцинацию прошли уже 35,8 процента. Это почти 30 миллионов человек.

В этом отеле Дуйсбурга нет и намёка на спокойные рождественские каникулы. Здесь прививают сверхурочно. Отвечающий за вакцинацию врач Мостакием и его команда из 15 человек будут работать в течение 81 часа до вечера понедельника. Они надеются на то, что многие потратят своё свободное время на вакцинацию. Кроме того, они рассчитывают на то, что под ёлкой многие дуйсбургцы с помощью красноречия убедят своих непривитых родственников вакцинироваться.

АХМАД-МУИТАБА МОСТАКИЕМ, врач, отвечающий за вакцинацию: Кому-то из приехавших приходится ждать своего поезда. Других родственники не хочу сказать, что принуждают, скорее уговаривают принять это предложение. Потом они обычно приходят с благодарностью.

Настоятель Кёльнского собора считает, что ревакцинация и Рождество прекрасно сочетаются друг с другом. По его словам, вакцинация — это акт любви к ближнему.

Дата выхода в эфир 25 декабря 2021 года.