BFM TV: «теория индейки» не работает — французы не хотят политической агитации в Рождество

Во Франции участники президентской гонки не преминули записать видеопоздравления в надежде, что их программу начнут обсуждать в семейном кругу, однако, как рассказал BFM TV специалист по связям с общественностью Флориан Силники, эта так называемая теория индейки не работает. По словам эксперта, французы не хотят превращать сочельник в политические дебаты, а кандидаты в президенты даже в не связанных с политикой посланиях ведут скрытую агитацию.

ВЕДУЩИЙ BFM TV: Добрый день, Флориан Силники! Спасибо, что вы, специалист по связям с общественностью и основатель сайта LaFrenceCom, согласились с нами побеседовать. Эта так называемая теория индейки является мифом или она может сработать?

ФЛОРИАН СИЛНИКИ, специалист по связям с общественностью, основатель сайта LaFrenceCom: Разумеется, это миф, в основе которого нет ничего научного. Напротив, в этот период никогда не происходило ничего решающего и стратегического во время президентских выборов. Даже хуже: как показывают исследования, сейчас французы меньше интересуются выборами, чем в прошлый раз в это же время. Политики должны бы были с этим смириться, но я думаю, что эта «теория индейки» на самом деле иллюстрирует стресс участников избирательной кампании и их желание заинтересовать тем, что они делают, в тот момент, когда французы скорее хотели бы интересоваться чем-то отличным от этой президентской гонки.

Я понимаю, какой стресс испытывают кандидаты, и, несомненно, эта «теория индейки» для них — способ себя успокоить и по сути желание использовать все средства. Они хотят обратить на себя внимание французов в тот момент, когда французы скорее хотят, чтобы их сочельник не превратился в вечер политических дебатов. Но верно и то, что эта теория, прежде всего, основана на том, что сперва нужно воспользоваться этим аполитическим периодом, временем, которое французы проводят в кругу семьи, чтобы обратить на себя внимание и убедить (голосовать за себя. — ИноТВ). Мне кажется, что французы не в том состоянии, так что это скорее наглядный пример паники политиков, которые хорошо видят, что выборы начнутся уже завтра, а им кажется, что французы недостаточно о них узнали, и в то же время желания политиков сделать всё возможное со своей стороны.

ВЕДУЩИЙ BFM TV: В то же время можно увидеть такой парадокс: если присмотреться к теме этих видеопосланий, они при этом достаточно аполитичны. Наверное, за исключением Эрика Земмура.

ФЛОРИАН СИЛНИКИ: На самом деле они никогда не бывают без второго дна. Во-первых, эти видео всегда хорошо продуманы, и в них есть скрытый смысл. Когда вы показываете рождественский вертеп — это скрытое послание, когда вы показываете фигурку Дидье Рауля (врач-инфекционист. — ИноТВ) в вертепе — это тоже потенциально скрытое послание. Когда вы ставите музыку, ёлку, когда вы подходите к празднику с той или иной точки зрения… Короче говоря, на самом деле нет ничего аполитичного. Когда вы являетесь кандидатом в президенты и снимаете эти видео, вы всегда найдёте в них способ выступить перед публикой и транслировать идеологию, ваши собственные ценности.

ВЕДУЩИЙ BFM TV: Большое спасибо! Спасибо, Флориан Силники, что согласились стать нашим гостем на Live Weekend на BFM TV и за разъяснения по поводу этой президентской кампании, которая проходит в контексте пандемии.