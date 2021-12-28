Sky: на Рождество в мире из-за коронавируса отменили 8 тысяч авиарейсов

В период между Сочельником и 26 декабря по всему миру было отменено около 8 тыс. рейсов, так как авиакомпании столкнулись с нехваткой персонала из-за распространения нового штамма коронавируса под названием «омикрон», пишет Sky News. Тем не менее, по словам одного чиновника в Белом доме, хотя многие аэропорты работают далеко не лучшим образом, ситуация всё равно лучше, чем была на прошлое Рождество.

В период между Сочельником и «днём подарков» — 26 декабря — по всему миру было отменено около 8 тыс. рейсов, так как многие авиакомпании столкнулись с нехваткой персонала из-за пандемии COVID-19, пишет Sky News.

При этом, по данным сайта FlightAware.com, примерно 3 тыс. отменённых рейсов пришлись на Соединённые Штаты — страну, которая столкнулась с всплеском заболеваемости, связанной с распространением штамма «омикрон».

Если верить сайту, то всего 26 декабря было задержано 14 269 рейсов, причём 3099 пришлось отменить. При этом 1369 были в США.

Рождество, как правило, — это горячая пора для путешествий, однако в этом году она также наложилась на стремительное распространение штамма «омикрон», из-за чего многие авиакомпании отменили рейсы, так как немало пилотов и бортпроводников вынужденно ушли на самоизоляцию.

Представитель Delta Air lines заявил следующее: «Зимняя погода в некоторых районах США и штамм «омикрон» по-прежнему оказывали влияние на расписание рейсов Delta в праздничные дни».

В то же время, один чиновник Белого дома, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что несмотря на хаос в некоторых аэропортах, США «находятся в лучшей ситуации, чем в прошлое Рождество», добавив, что трудности «коснулись лишь небольшого процента рейсов».