Euronews: уставшие от ограничений люди надеются, что «омикрон» не остановит поездки в 2022 году

После начала массовой вакцинации и частичной отмены ограничений путешествия в этом году стали более доступными, несмотря на продолжение пандемии COVID-19. Однако с появлением новых штаммов ситуация вновь изменилась. И многие задаются вопросом о том, насколько это помешает предстоящим поездкам, передаёт Euronews.

В июле Евросоюз ввёл «ковид-пропуска» для облегчения поездок людей, которые полностью вакцинированы против коронавируса, переболели или имеют отрицательный результат ПЦР-теста. Таким образом страны ЕС хотели спасти летний сезон отпусков и стимулировать туризм в условиях коронавирусных ограничений.



И нам всем, возможно, удалось больше попутешествовать в последние полгода — по сравнению с 2020 годом. Но сможем ли мы продолжить начатое в следующем году?



Это одни из самых трогательных сцен прошлого года — семьи и друзья наконец смогли воссоединиться, когда США спустя почти 20 месяцев вновь открыли свои границы. Запрет на поездки, введённый в начале 2020 года, коснулся неграждан США из 33 стран, в том числе из ЕС.



ЖЕНЩИНА: Мы были наказаны! Я многое упустила. Я пропустила рождение внучки. Не могла увидеть, как растут другие мои внуки. И я скучала по своим сыновьям.



МУЖЧИНА: Прошло более полутора лет с тех пор, как мы в последний раз их навещали. И к сожалению, смерти не обошли и нашу семью. Поэтому для нас это большая радость — приехать и увидеть семью.



В 2020 году, когда программы вакцинации против COVID-19 активно разворачивались, у нас появилась надежда, что мы наконец сможем вернуться к обычной жизни. Путешествия возобновились, границы вновь открылись — и начала набирать обороты экономика.



Её подъём был впечатляющим. Люди и бизнес не могли дождаться момента, когда можно будет забыть о кошмаре, именуемом COVID-19, и вернуться к нормальной жизни. Затем появился вариант «дельта», который заставил страны снова ограничить въезд и выезд.



А обнаружение «омикрона» вызвало ещё больше ограничений и запретов на поездки, что только омрачило настроение. Австрия стала первой страной в Западной Европе, снова прибегнувшей к полному локдауну.



ЙОХАННЕС ФУХС, продавец: Мы открылись на неделю — а затем пришёл локдаун на три недели. Это, конечно, означает большие финансовые потери. Но мы надеемся, что сможем пройти и через это.



Локдаун уже снят, но ограничения в Австрии остаются в силе. Новые антиковидные меры были введены по всей Европе, и планы путешествий могут вновь оказаться под угрозой срыва.



Дата выхода в эфир 23 декабря 2021 года.