Welt: Германия и Австрия открыли лыжный сезон, несмотря на рост числа заражений и перегруженность больниц

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, Германия и Австрия открывают лыжный сезон, сообщает Welt. Впрочем, на курортах действует ряд ограничений. На вершины пускают только тех, кто привился от коронавируса или переболел им. Также в очередях действует масочный режим. Впрочем, люди готовы со всем этим мириться, ведь они рады возможности вновь встать на доски, рассказывает немецкий телеканал.

Это мечта любого лыжника. Белоснежные, пустые склоны. Солнце и мороз дополняют атмосферу. Вот если бы только не было ещё и пандемии коронавируса. Но, несмотря на рост числа заражений и перегруженность отделений интенсивной терапии, здесь в Шварцвальде люди рады вновь встать на доски, ведь в баден-вюртембергском Фельдберге открылся лыжный сезон.

Без ограничений, конечно же, не обошлось. На вершину пускают только тех, кто вакцинировался или переболел. В очередях нужно обязательно носить маску. Любители зимних видов спорта относятся к этому с большим пониманием.

ЖЕНЩИНА: Небольшое нововведение с маской, но мы готовы мириться с этим в обмен на прекрасный лыжный сезон.

МУЖЧИНА: Если ты привит, то всё нормально. Так же нужно держать дистанцию, но это правило действует повсюду, так что особо привыкать не приходится.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Они прекрасно справляются. Я удивлена, как хорошо у них получается.

ВТОРОЙ МУЖЧИНА: Всё прекрасно работает. Вчера были небольшие проблемы с покупкой билетов, но сегодня уже никаких проблем не было.

Билеты в основном продаются в интернете, чтобы людям не нужно было долго стоять в очередях у касс. Школьникам и дошкольникам также разрешается пользоваться подъёмниками. Бургомистр Фельдберга доволен правилом 2G (в соответствии с этим правилом общественные места разрешается посещать только привитым или переболевшим коронавирусом. — ИноТВ). Для него главный приоритет — безопасность его гостей, особенно внутри помещений.

ЙОХАННЕС АЛЬБРЕХТ, бургомистр Фельдберга: Мы хотим обеспечить гостям комфортное совместное пребывание в столовой, где можно отогреться и покушать. Но мы против каких-либо диких вечеринок. Потому что мы знаем, что в этом случае всё здесь относительно быстро прекратится.

Относительно быстро всё прекратилось и два года назад в австрийском Ишгле. Из горнолыжного курорта коронавирус распространился в другие страны через границы Австрии. Теперь почти год спустя и здесь начинается сезон зимних видов спорта, но с правилом 2G и обязательным ношением масок. Отели и заведения общественного питания будут полностью закрыты ещё до 12 декабря. Как бы ни обстояли дела с коронавирусом, по крайней мере, сказочная погода не портит настроение людям в Шварцвальде или Тироле.

Дата выхода в эфир 04 декабря 2021 года.