NTD: тысячи туристов отпраздновали Хэллоуин в румынском замке графа Дракулы

Тысячи любителей острых ощущений собрались в румынском замке графа Дракулы на празднование Дня Всех Святых. Как передаёт NTD, местные жители оказались только рады гостям, поскольку за последнее время поток туристов значительно сократился.
Где ещё пощекотать нервы в Хэллоуин, как не в румынском замке Дракулы? Тысячи любителей острых ощущений устремились сюда на праздник, предшествующий Дню Всех Святых.
Местные жители рады гостям.
МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:Я надела маску на эту куклу для безопасности туристов.
ТОРГОВЕЦ:В последнее время туристов стало намного меньше — почти на 60 процентов. Приезжают в основном иностранцы.
В замке, как и полагается, видны то черепа, то скелеты. Может повстречаться и сам Дракула. А где-то кружатся в танце привидения. Души умерших могут возвращаться лишь раз в году — на Хэллоуин.
Знаменитый замок находится в городе Бран в 200 километрах от Бухареста. Его построили в XIV веке. А в XV-м здесь во время военных походов останавливался Влад III — правитель Валахии. У него были прозвища Цепеш и Дракула. Он и стал прообразом главного персонажа одноимённой книги Брэма Стокера.
У замка сменилось много владельцев. Сейчас он принадлежит потомку румынских королей Доминику Габсбургу.
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