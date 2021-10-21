ВОЗ: в Европе третью неделю подряд растёт заболеваемость COVID-19 из-за ослабления ограничений

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что третью неделю подряд в странах Европы наблюдается устойчивый рост показателей заболеваемости коронавирусом, пишет CNBC. Представитель ведомства Майк Райан связал новый виток пандемии со снятием введённых ограничений и возвращением к обычной жизни, а также призвал соблюдать осторожность и пройти вакцинацию.

ВОЗ заявила, что третью неделю подряд в Европе растёт число заражений COVID-19, сообщает CNBC. На фоне похолодания и отмены ограничений представители организации призвали соблюдать осторожность.

В опубликованном накануне эпидемиологическом отчёте Европа оказалась единственным из шести регионов ВОЗ, где увеличиваются показатели заболеваемости, отмечает американский сайт. Число новых случаев за прошлую неделю превысило 1,3 млн человек, что на 7% больше, чем за неделю до этого. Во время пресс-конференции, которую транслировали в прямом эфире на различных платформах, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан подчеркнул, что постепенный рост числа новых заболевших отмечается уже третью неделю подряд. «Так что пока общая кривая заболеваемости в мире вроде бы ползёт вниз, европейская три недели подряд растёт», — указывает эпидемиолог.

По словам Райана, ситуация в Европе частично объясняется ростом заболеваемости в Чехии, Венгрии и Польше: на прошлой неделе показатели там подскочили на 50%. Специалист ВОЗ предупреждает, что с приближением зимы пандемия уже начинает испытывать систему здравоохранения некоторых стран на прочность и приводит к уменьшению числа свободных коек в реанимациях.

Одной из причин нового витка пандемии является ослабление введённых ограничений, считает Майк Райан. «Северное полушарие движется к очередной зиме и должно немного обеспокоиться ростом (заболеваемости. — ИноТВ) по всей Европе, пока мы вступаем в позднюю осень, — предупреждает эпидемиолог. — И в то время как государства открываются, мы наблюдаем, что цифры растут в ряде стран, мы уже видим, что система здравоохранения начинает испытывать трудности, а число свободных коек в палатах интенсивной терапии снижается». В праздники люди готовятся путешествовать и встречаться друг с другом, поэтому представитель ВОЗ призвал не прошедших вакцинацию привиться в надежде не допустить вспышки коронавируса в последующие месяцы, пишет CNBC.