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Guardian: Британии предрекают «тяжёлую зиму» на фоне неуклонного роста заражений COVID-19

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Ежедневное число заражений коронавирусом в Соединённом Королевстве достигло почти 50 тыс. человек. Параллельно с этим в стране растёт количество госпитализаций и смертей, связанных с COVID-19. По прогнозам правительства Бориса Джонсона, эта тенденция может сохраниться в ближайшие месяцы, сообщает The Guardian.
Guardian: Британии предрекают «тяжёлую зиму» на фоне неуклонного роста заражений COVID-19
Reuters

Британское правительство предупредило сограждан о том, что впереди их ждут «трудные» месяцы. Столь неутешительные прогнозы прозвучали на фоне самого высокого уровня заражений коронавирусом в Соединённом Королевстве с середины лета, пишет The Guardian.

Регистрируемое количество заболеваний COVID-19 в Великобритании неуклонно росло в течение октября и в понедельник достигло 49 156. Этот показатель всего на 19 тыс. меньше пикового значения, которое было зафиксировано в стране 8 января 2021 года «в разгар самой разрушительной волны пандемии», отмечает издание.
 
Согласно последним данным, количество госпитализаций и смертей от коронавируса также увеличилось. На прошлой неделе в британские больницы поступило 5561 человек с COVID, что на 6,9% больше, чем неделей ранее, а число умерших за тот же период достигло 869  на 11,4% выше предыдущего показателя, обращает внимание The Guardian.
 
Официальный представитель премьер-министра подтвердил изданию, что зимой ожидается рост числа заражений коронавирусом. Он добавил, что правительство Бориса Джонсона будет «пристально следить» за статистикой.
 
«Мы всегда знали, что ближайшие месяцы будут непростыми,  заявил чиновник.  Пока мы наблюдаем, что показатели заболеваемости, госпитализаций и смертей в целом по-прежнему соответствуют модели, составленной несколько месяцев назад. Программа вакцинации и впредь будет нашей первой линией обороны, наряду с новыми методами лечения, тестированием и советами в области общественного здравоохранения. Но мы, очевидно, будем внимательно следить за новыми случаями».
 
Новую вспышку COVID в Великобритании в значительной степени связывают с распространением инфекции среди учеников средней школы. Впрочем, рост заражений наблюдается и в некоторых старших возрастных категориях. Основная доля госпитализаций и смертей от коронавируса приходится на пожилых людей и другие уязвимые группы, включая тех, чей иммунитет начал ослабевать.
 
В недавнем интервью профессор Эндрю Хейворд, консультирующий правительство, подчеркнул, что Великобритания заметно обходит европейских соседей по количеству заражений, госпитализаций и летальных исходов, связанных с COVID-19. Он предположил, что продолжающийся рост инфекций объясняется ослаблением коллективного иммунитета.
 
«Мы не должны успокаиваться, ведь всё ещё существует огромная вероятность того, что сильное давление на Национальную систему здравоохранения приведёт к множеству смертей, которые можно было бы избежать,  сказал он.  Поэтому нам нужно повысить уровень вакцинации, и мы должны быть готовы задуматься о других мерах, если ситуация выйдет из-под контроля».
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Guardian Великобритания Европа
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