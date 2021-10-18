Times: встречи с избирателями через стекло и при полиции — Лондон задумался, как обезопасить депутатов

В Великобритании произошло убийство депутата парламента, когда тот встречался со своими избирателями. Теперь власти задумались, какие меры нужно принять, чтобы обезопасить других политиков. В частности, звучат предложения проводить такие встречи по заранее составленным и проверенным спискам, а также в присутствии полиции или телохранителей, пишет The Times.
Британским депутатам предложат защиту полиции или частных телохранителей на их встречах с избирателями, сообщает The Times. Связаны такие меры с убийством депутата парламента Дэвида Эймесса.
Британские власти сейчас рассматривают разные меры, благодаря которым можно будет обезопасить парламентариев. В частности, планируется использовать рамки металлоискателей, заранее требовать заявку от желающих посетить встречу, проверять их имена и адреса на входе, препятствовать тому, чтобы парламентарии встречались с людьми один на один. С депутатами уже связалась полиция, чтобы обсудить их безопасность.
Власти настаивают, что это происшествие не должно сказаться на связи парламентариев со своими избирателями. При этом они задаются вопросом, не стоит ли пока прекратить такие встречи до выяснения всех обстоятельств убийства. «Речь идёт о сохранении нашей демократии и о том, чтобы дать возможность нашим избранным представителям продолжать делать то, что они делают, служить обществу», — приводит автор статьи слова министра внутренних дел Великобритании Прити Пател.
69-летний Эймесс получил несколько ножевых ранений на юге Англии во время встречи с избирателями в методистской церкви. Полиция квалифицировала это как теракт, там считают, что нападение связано с исламским экстремизмом. По подозрению в убийстве был задержан выходец из Сомали. При этом его соседи отмечают, что семья не была похожа на экстремистскую, а власти исследуют гипотезу, что он мог прийти к экстремизму во время карантина.
В прошлый раз нападение на депутата произошло пять лет назад, и после этого меры безопасности ужесточили. Сейчас власти опасаются, что это убийство может побудить и других экстремистов к нападению на известных людей.
Но мнение самих парламентариев по поводу новых мер безопасности разделились. Некоторые говорят, что теперь будут общаться с избирателями через стекло. Кто-то настаивает, что встречи с избирателями нужно прекратить, пока власти не разберутся, в чём дело. Но есть те, кто намерен продолжать встречи в прежнем режиме, пусть даже в супермаркете, пишет The Times.
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