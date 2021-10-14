Telegraph: Британия столкнулась с ростом расистских преступлений из-за протестов BLM

В прошлом году преступления на почве расовой ненависти в Соединённом Королевстве выросли до рекордных 85 268 случаев. Причём одной из причин этого всплеска стали протесты движения Black Lives Matter и его противников, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на свежий отчёт МВД страны.

В прошлом году в Великобритании преступления на почве расовой ненависти достигли рекордного уровня. Причём этот всплеск частично подпитывали протесты движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») и его противников, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на недавний отчёт Министерства внутренних дел страны.

По данным ведомства, за 2020 год количество преступлений на почве расовой ненависти подскочило почти на 12% с 76 158 до 85 268. Этот показатель является самым высоким с момента начала ведения статистики в 2016-м, отмечает издание.

Толчком для активизации BLM послужило убийство американскими полицейскими Джорджа Флойда. Некоторые крайне правые группы отреагировали на это ответными акциями под лозунгом «Жизни белых имеют значение», часто вступая в столкновения с антирасистскими демонстрациями.

Во время своих выступлений сторонники BLM неоднократно атаковали статуи деятелей, связанных с рабством и колониализмом. Тем самым они дали основания для митингов в защиту памятников, на одном из которых в июне 2020 года подверглась нападениям лондонская полиция.

По информации МВД, три четверти из 115 тыс. преступлений на почве ненависти имели ксенофобскую подоплёку. Они выросли почти на 45% по сравнению с 2016 годом, когда их количество составляло 58 294. Если эти показатели верны, то получается, что каждый час в стране фиксируется около 10 преступлений на почве расовой ненависти.

Более половины (52%) зарегистрированных преступлений относились к нарушениям общественного порядка, включающим угрозы и оскорбления в общественных местах. 40% касались применения насилия, 5% — нанесения имущественного ущерба и поджогов.

Число преступлений на почве ненависти к инвалидам увеличилось на 9%, к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации — на 7%, а к трансгедерам — на 3%. При этом количество преступлений, связанных с религией, сократилось на 1%.

Исполнительный директор Фонда расового равенства Джабир Батт заявил, что эти цифры рисуют мрачную картину. «Тот факт, что почти три четверти преступлений на почве ненависти были совершены по расовым мотивам, показывает, насколько долгий путь нам ещё предстоит пройти для построения по-настоящему толерантного и антирасистского общества», — сказал он.

Публикация данных МВД вызвала новые призывы к включению мизогинии в качестве преступления на почве ненависти. Особенно в свете недавнего убийства в Лондоне Сары Эверард, обращает внимание The Daily Telegraph.

«Премьер-министру пора прислушаться к нашим призывам к переменам, чтобы к преступлениям, мотивированным ненавистью в отношении женщин, относились так же серьёзно, как и к преступлениям, мотивированным расизмом или религиозной ненавистью», — заявила представитель Либерально-демократической партии по вопросам равенства Вера Хобхаус.