Fox News: в США университет отстранил профессора за отказ завышать оценки темнокожим

Гордон Кляйн, преподававший право и этику в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, был на несколько недель отстранён от работы за то, что в разгар беспорядков BLM не согласился учитывать расу при выставлении оценок студентам, передаёт Fox News. Теперь профессор намерен поквитаться с университетом в суде.

Гордон Кляйн много лет проработал профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Летом прошлого года, в разгар беспорядков Black Lives Matter, студент написал Кляйну электронное письмо с требованием ставить оценки студентам-афроамериканцам, цитирую, «с большей мягкостью», чем другим студентам. Конечно же, Кляйн ответил нет. Не прошло и трёх дней, как Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе отстранил профессора Кляйна. Несколько недель его не восстанавливали на работе, и теперь он судится с университетом.



Сегодня профессор Кляйн с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, профессор.



ГОРДОН КЛЯЙН, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе: Спасибо, что пригласили, Такер.



Эта история такая безумная, что трудно поверить, что всё это было на самом деле. Во введении всё сказано верно? Учебное заведение наказало вас за то, что вы настаивали на выставлении оценок студентам в соответствии с их успехами?



ГОРДОН КЛЯЙН: Да. Вы можете в это поверить? В должностной инструкции прямо сказано, что выставлять надо заслуженные оценки и что не должно быть никакой дискриминации. Я прожил жизнь, никого не подвергая дискриминации. Гротескным оскорблением для меня стало это высокомерное по сути заявление студента. Я задал ему вопросы, чтобы он мог переосмыслить свою позицию. Студент этим удовольствовался. Он сказал: «Вопросы риторические. Меня всё устраивает». Он вернулся к учёбе и получил у меня отличную оценку. И я думал, что на этом всё и закончилось.



Но университет решил… Им захотелось изобличить расиста. Или, по крайней мере, назвать кого-то расистом. И они решили… У них ужасная репутация из-за расизма, предвзятости и бескультурья, в Школе менеджмента Андерсона, где я преподаю. И они решили показательно разобраться со мной, чтобы реабилитировать свою репутацию. Такая пиар-акция. И больше ничего.



Итак, вы отказались принимать расу во внимание — и за это они назвали вас расистом. Ваш иск…



ГОРДОН КЛЯЙН: Я знаю, что это нечто несусветное. Так что с первого раза как будто и непонятно. Они назвали меня расистом, потому что я процитировал Мартина Лютера Кинга в защиту общества, где не смотрят на расу.



Со мной такое тоже было, так что я знаю, что это правда! Мы горячо молимся за ваш иск. Есть ли какая-то надежда, что вы выиграете?



ГОРДОН КЛЯЙН: Не просто есть надежда. Имейте в виду, я много лет состою там на кафедре права, я был третейским судьёй, меня назначили судьи. Я знаю закон, я знаю судебную систему. Я зарабатываю на жизнь тем, что выступаю в судах как свидетель — эксперт в вопросах права. Есть ли у этого иска шансы? Если суд будет объективен, шанс на победу — 100 процентов. И университету сейчас впору трястись от страха. Ирония судьбы в том, что они наняли меня, чтобы я преподавал студентам право и этику. И знаете что? Это им я теперь преподам урок права и этики!



Мне это так нравится! Если вы победите, надеюсь, вы вернётесь, чтобы отпраздновать вместе с нами. Правда, надеюсь! Профессор Гордон Кляйн, спасибо!



ГОРДОН КЛЯЙН: С удовольствием!



Мы будем вам рады.



Дата выхода в эфир 04 октября 2021 года.