Insider: «синдром пропавшей белой женщины» — в США ведущая увидела несправедливость в повышенном внимании к исчезновению блогера Гэбби Петито

История о блогере Гэбби Петито, которая пропала во время путешествия со своим женихом, захватила внимание американских СМИ и соцсетей. Ведущая MSNBC Джой Рид объяснила это явление как «синдром пропавшей белой женщины» и обратила внимание, что к делам об исчезновении представителей этнических меньшинств общественность такого интереса никогда не проявляет.

Ведущая MSNBC Джой Рид заявила, что повышенный общественный интерес к делу об исчезновении 22-летней американки Гэбби Петито обусловлен «синдромом пропавшей белой женщины», сообщает Insider.

Как напоминает издание, Петито — блогер, которая в начале лета отправилась в путешествие на автофургоне со своим женихом Брайаном Лондри. В сентябре молодой человек вернулся домой во Флориду один, а родители Гэбби подали заявление в полицию. Лондри общаться с правоохранительными органами и СМИ отказался. Тело погибшей Петито было обнаружено в районе национального парка Гранд-Титон в Вайоминге, и сейчас власти ищут жениха, который, по словам его родителей, ушёл в поход.

В ходе своей передачи The ReidOut Рид заявила, что, хотя семья Петито «заслуживает ответов и справедливости», СМИ уделяют куда больше внимания освещению исчезновений белых женщин по сравнению с представителями этнических меньшинств.

«То, как эта история захватила всю страну, заставило многих задуматься, почему столько же внимания СМИ не уделяют исчезновениям представителей этнических меньшинств. Что ж, у этого явления даже есть название — «синдром пропавшей белой женщины», — отметила ведущая. По словам Рид, термин ввела в употребление покойная темнокожая журналистка Гвендолин Ифилл, которая таким образом описывала повышенный интерес общественности к делам об исчезновении белых женщин вроде Лэйси Питерсон в 2002 году и Нэтали Холлоуэй в 2005-м и игнорирование случаев с исчезновением представителей этнических меньшинств.

Рид напомнила о пропавшем летом молодом темнокожем геологе Дэниеле Робинсоне, которого последний раз видели в июне в Аризоне. По словам журналистки, это исчезновение начали освещать только сейчас.

По данным Insider, в Вайоминге, том же штате, где было обнаружено тело Гэбби Петито, за последнее десятилетие также пропали 710 коренных жителей. Одна из гостей передачи Линнетт Грэй Булл, директор фонда Not Our Native DaughtersProtect, занимающегося поисками пропавших девушек из числа коренных американцев, назвала непропорциональное внимание к исчезновению белых женщин «расизмом». «Это систематический расизм. У себя в племенах мы по-прежнему боремся с угнетением. Мы до сих пор сталкиваемся с неравенством во всех сферах, будь то в отношении нашего сообщества, вопросов жилья, работы», — прокомментировала Булл.

В своём интервью NPR в 2017 году эксперт по уголовному праву Зак Саммерс также заявил, что, согласно его исследованию, дела о пропаже белых женщин чаще более активно освещаются в прессе по сравнению с другими демографическими группами. «Мне кажется, то, как просто людям воспринимать жертвами преступлений девушек и женщин, уже само по себе проблематично. Но когда в связи с этим начинаешь задумываться и о расовом факторе, проблем всплывает ещё больше», — поделился эксперт.