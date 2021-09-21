DT: «Бетховену грозит деколонизация» — лондонский профессор подал в отставку из-за культуры отмены

Профессор истории и теории музыки с 15-летним стажем Пол Харпер-Скотт наделал шума в академических кругах своим увольнением из лондонского университета Роял Холлоуэй. Он заявил, что заканчивает преподавательскую деятельность в связи с царящим в британских вузах «догматическим» отношением к прошлому. На его взгляд, подобный подход может привести к исчезновению из учебного курса многих европейских классиков, включая Вагнера и Бетховена, сообщает The Daily Telegraph.

Британский профессор музыки подал в отставку в знак протеста против «догматического» отношения к деколонизации, которое продвигается в учебных заведениях страны. По его словам, сохранение подобного подхода помешает студентам изучать многие классические труды, пишет The Daily Telegraph.

Пол Харпер-Скотт преподавал историю и теорию музыки в лондонском университете Роял Холлоуэй на протяжении 15 лет. Его уход из академической среды ошеломил коллег и других экспертов в этой области, отмечает издание.

Профессор объяснил своё увольнение тем, что он «глубоко разочаровался» во «всевозрастающей категоричности» вузов. В качестве примера он привёл «набирающее популярность в музыковедении мнение», согласно которому «произведения XIX века представляют собой продукт имперского общества, а классическому музыкальному канону требуется деколонизация».

«В последние годы стал бытовать догматический образ мышления, при котором слепо принимающиеся на веру убеждения навязываются через такие механизмы, как публичное унижение, лишения трибуны и попытки уволить учёных. Складывается ощущение, что подобные взгляды стали повсеместными», — заявил Харпер-Скотт в своём прощальном послании, в котором он изобличает культуру отмены.

«Если университеты превратятся в место, где будет невозможно придерживаться скептицизма и критического мышления, они перестанут выполнять полезную функцию. Я смотрю на всё без оптимизма», — признался профессор.

Харпер-Скотт отметил, что в основном в университетах работают люди, «руководствующиеся благими намерениями». Но, по его мнению, им не хватает храбрости и готовности «следовать за истиной, куда бы она ни вела».

«Возможным первым результатом такого догматизма может стать то, что музыкальные факультеты прекратят преподавать музыку Бетховена, Вагнера и компании», — предупредил профессор. «Было бы откровенным безумием верить в то, что это каким-то образом материально улучшит текущие условия жизни людей, которые испытывают трудности из-за своего социально-экономического положения, сексуальной ориентации, религии или расы», — добавил он.

Профессор призвал музыкальные факультеты признать «огромное значение классической музыки для социальной истории». По его словам, она может дать «интеллектуально-критическое представление» о времени её написания.

Его отставка — один из самых ярких случаев растущего недовольства академиков в ответ на попытки студентов и некоторых преподавателей «деколонизировать» университеты и демонтировать статуи. Эти настроения в британских вузах усилились после протестов Black Lives Matter, подчёркивает The Daily Telegraph.

В июне преподаватели музыкального факультета Роял Холлоуэй написали открытое письмо. В нём утверждалось, что руководство планирует сократить штат на 25% в рамках усилий, направленных на «расширение» учебной программы.

В марте на фоне призывов «деколонизировать» музыкальный курс Оксфордский университет объявил об изменении текущей учебной программы, которая якобы «способствует продвижению идей превосходства белой расы». Согласно внутренним документам, учёные факультета решили, что преподаваемый в вузе классический репертуар, который среди прочего включает Моцарта и Бетховена, слишком много внимания уделяет «европейской музыке времён рабовладения».

В последние месяцы британские власти занялись культурой отмены в кампусах. В частности, парламент рассматривает новый закон об академической свободе, который должен позволить учёным и студентам подавать в суд на университеты, если их безосновательно лишат слова. Кроме того, видные академики запустили новую кампанию History Reclaimed, цель которой — борьба с «искажениями» и «откровенно ложными» интерпретациями истории, отмечает издание.

Ранее министр по делам университетов Мишель Донелан призналась, что ситуация в современных британских вузах напоминает ей о Советском Союзе. «Так называемая деколонизация учебной программы, по сути, является цензурой истории», — заявляла она в интервью The Daily Telegraph.