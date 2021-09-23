CNN: в ООН прошла конференция по борьбе с расизмом — но колониальные державы на неё не явились

Хотя США и ряд других западных стран ведут активную борьбу с расизмом, это не помешало им проигнорировать крупную конференцию ООН, посвящённую дискриминации и репарациям за колониализм, пишет CNN. Как отмечает канал, во многом такое решение было вызвано тем, что ещё в начале 2000-х годов в рамках этой конференции под категорию расизма было подведено поведение Израиля по отношению к палестинцам.

На фоне того, как в рамках борьбы с расизмом по обе стороны Атлантики сносят памятники владельцам рабов и колониальным деятелям, ООН организовала крупное мероприятие, посвящённое расизму и репарациям. Однако представители ряда крупнейших западных держав на него так и не пришли, пишет CNN.

На первый взгляд, новостная повестка дня фактически раскололась на две части: некоторые страны, которые в своё время невероятно обогатились на колониализме и рабстве (например США, Канада и Великобритания), приняли участие в оптимистичном саммите, на котором обсуждались поставки вакцин от COVID-19 остальному миру. Эта встреча прошла во многом по инициативе президента США Джо Байдена.

Однако пока эти западные державы говорили о поставках прививок, представители некогда эксплуатируемых регионов Африки, Южной Америки и Азии обсуждали структурное неравенство и расизм в рамках отдельной конференции, озаглавленной «Репарации, расовая справедливость и равенство для лиц африканского происхождения».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который посетил оба мероприятия, начал конференцию по расовой справедливости с пояснений, зачем она вообще нужна. Он, в частности, указал на то, что по миру вновь расползается «ксенофобия, женоненавистничество, заговоры, строящиеся на ненависти, а также идеологии превосходства белой расы и неонацистского толка».

«Расизм и дискриминация по расовому признаку по-прежнему пропитывают институты, социальные структуры и повседневную жизнь каждого общества. Структурный расизм и систематическая несправедливость продолжают лишать людей их основополагающих прав», — заявил он, указав на то, что последствия пандемии COVID-19 оказались куда тяжелее для этнических меньшинств.

При этом, по его словам, для решения этой проблемы нужно не только отречься от ненависти, но и исправить исторические ошибки. «Мы должны обратить вспять последствия многих поколений изоляции и дискриминации, включая их очевидные социальные и экономические аспекты», — подчеркнул Гутерреш.

Вместе с тем некоторые страны, которые проигнорировали это мероприятие, указали на то, что своё существование оно начало со скандала.

Данная встреча была созвана в том числе и с целью отметить 20-й юбилей принятия Дурбанской декларации и Программы действий, призванной бороться с расизмом и нетерпимостью. Первоначально эта инициатива появилась на Всемирной конференции 2001 года по борьбе против расизма, дискриминации по расовому признаку, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

Изначально это мероприятие преследовало благородные цели, однако всё закончилось безобразным скандалом, причиной которого стали переговоры о том, стоит ли подводить израильско-палестинские отношения под категорию дискриминации. В итоге США и Израиль покинули конференцию в знак протеста против проекта заключительной декларации конференции. Этот вариант документа, в частности, осуждал «дискриминацию по расовому признаку в отношении палестинцев» со стороны Израиля. Декларация также приравнивала сионизм к расизму.

«Первоначальная конференция в Дурбане 2001 года была направлена на борьбу с расизмом, но в итоге она привела к противоположному результату: продвижению ненависти и антисемитизма», — заявил по этому поводу посол Израиля в США и постпред этой страны при ООН Гилад Эрдан, высоко оценив также решение других стран объявить бойкот этому мероприятию.

С похожим заявлением выступили и США. В частности, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что «по-прежнему выступает против антиизраильского и антисемитского подтекста Дурбанского процесса».

При этом страны подчеркнули, что борьба с расизмом и дискриминацией по-прежнему является их «приоритетной задачей», — но только не на этом форуме.

Что же касается других стран, то Великобритания сослалась на «исторические опасения по поводу антисемитизма», в то время как Канада и Европейский союз признали наличие проблемы, однако никак не прокомментировали своё отсутствие на конференции.

По мере того как день клонился к закату и на мероприятии выступали различные страны, отсутствие бывших колониальных держав, которые могли бы признать ошибки прошлого и ответить на призывы возместить ущерб, всё больше бросалось в глаза.

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса призвал колониальные страны заплатить за рабство. При этом США традиционно отвергают это требование ещё с 2001 года.

«Миллионы потомков африканцев, которых продали в рабство, не могут вырваться из ловушки недостаточного развития, неблагоприятных условий, дискриминации и нищеты. Южная Африка призывает ООН включить вопрос о возмещении ущерба жертвам работорговли в свою повестку дня», — призвал он.

Проигнорировав это мероприятие, богатые западные правительства также дали своим недругам все возможности для критики.

Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель, например, раскритиковал богатые «капиталистические страны» за то, что они пытаются отвлечь внимание от своих исторических долгов, в то время как постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь — страны, которую обвиняют в геноциде мусульман-уйгуров в Синьцзяне, — значительную часть своего выступления обвинял США и другие страны в трусости.

«Соответствующие страны должны по крайней мере иметь мужество взглянуть в лицо этому позорному прошлому и принять меры, чтобы положить конец страданиям, которые стали реальностью из-за их поведения», — отметил он.