Independent: пациенты британских больниц ждут койку в стационаре по двое суток

Как выяснили журналисты The Independent, в разных больницах Англии пациентам, которых доставляют в больницу на скорой, приходится потом больше 40 часов ждать, пока освободится койка в стационарном больничном отделении. Кризисная загруженность больниц, которая характерна больше для зимних месяцев, в этом году наступила значительно раньше.

В британских больницах пациенты ждут чуть ли не по 50 часов, пока появятся койки в стационаре, пишет The Independent. И это касается как взрослых, так и детей, в том числе с ментальными проблемами. Так что получается, что зимний кризис для здравоохранения уже наступил.

Издание пообщалось с пациентами разных английских больниц, и они рассказали, что ждали больше 40 часов в отделении, куда их доставляла скорая помощь. При этом сотрудники больниц отмечали, что это теперь обычное дело. Более того, были случаи, когда пациенты в карете скорой помощи ждали по 13 часов, чтобы попасть в приёмное отделение.

В одной из больниц подросток с серьёзным ментальным расстройством прождал почти двое суток в приёмном отделении — именно потому, что ему не хватило койки в отделении, которое занимается такими расстройствами у детей.

При этом обычно такой ажиотаж наступает только зимой, а в этом году он на несколько месяцев раньше. Сейчас уже 91% всех больничных коек в Англии заняты, притом что пороговым значением считается 85%. Британские врачи отмечают, что предстоящая зима будет трудным испытанием для всей системы. И они задаются вопросом, сможет ли она справиться. Они призывают британское правительство осознать потенциальный кризис и поддержать систему здравоохранения.

«Почти каждый день они ждут койку больше 40 часов. Это опасно. Мы не можем оказать удовлетворительную помощь нашим пациентам. У нас уже несколько лет нездоровая загруженность, и мы на грани коллапса», — приводит автор статьи свидетельство одного из врачей.

При этом руководящие сотрудники больниц отмечают, что сокращение длительности ожидания госпитализации, безопасность пациентов и благополучие врачей входят в число их приоритетов. Там отметили, что добавят койки в больницы, но в целом, по их оценке, количество обращений выросло на 6% по сравнению с тем же периодом 2019 года, пишет The Independent.