Bloomberg: тысячи британцев могли получить ложноотрицательные тесты на коронавирус
Власти Великобритании временно запретили лаборатории компании Immensa в городе Вулвергемптон проводить тестирование на коронавирус по итогам расследования в связи с выявленными в учреждении случаями ложноотрицальных ПЦР-тестов, сообщает Bloomberg со ссылкой на британское Агентство безопасности здравоохранения (UKHSA).
По информации Bloomberg, в UKHSA сообщили, что, по оценкам Системы тестирования и отслеживания заражённых британской Национальной системы здравоохранения (NHS Test and Trace), в период между 9 сентября и 12 октября ложноотрициальные результаты тестирования на коронавирус могли получить около 43 тыс. британцев.
По словам представителей UKHSA, речь идёт об «изолированном инциденте, относящемся к одной лаборатории», но весь биоматериал теперь направляется в другие лаборатории. С людьми, получившими ложноотрицательные тесты, свяжутся представители властей; им будет рекомендовано пройти повторное тестирование.
Как заявил журналистам директор отдела UKHSA по инцидентам в области общественного здравоохранения Уилл Уэлфер, признаков наличия каких-либо технических недостатков непосредственно в наборах для тестирования выявлено не было. «Граждане могут, как и прежде, не сомневаться и в этих наборах, и в других лабораторных анализах, предоставляемых на данный момент», — подчеркнул он.
По информации Bloomberg, генеральный директор Immensa Андреа Рипозати заявила, что компания «в полной мере сотрудничает» с UKHSA.
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