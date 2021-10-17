Bloomberg: тысячи британцев могли получить ложноотрицательные тесты на коронавирус

Около 43 тыс. клиентов компании Immensa, которая предоставляет в Великобритании услугу тестирования на коронавирус, могли получить ложноотрицательные результаты ПЦР-теста на этот патоген, передаёт Bloomberg. По информации агентства, власти страны уже временно запретили одной из лабораторий компании проводить тесты.

Власти Великобритании временно запретили лаборатории компании Immensa в городе Вулвергемптон проводить тестирование на коронавирус по итогам расследования в связи с выявленными в учреждении случаями ложноотрицальных ПЦР-тестов, сообщает Bloomberg со ссылкой на британское Агентство безопасности здравоохранения (UKHSA).

По информации Bloomberg, в UKHSA сообщили, что, по оценкам Системы тестирования и отслеживания заражённых британской Национальной системы здравоохранения (NHS Test and Trace), в период между 9 сентября и 12 октября ложноотрициальные результаты тестирования на коронавирус могли получить около 43 тыс. британцев.

По словам представителей UKHSA, речь идёт об «изолированном инциденте, относящемся к одной лаборатории», но весь биоматериал теперь направляется в другие лаборатории. С людьми, получившими ложноотрицательные тесты, свяжутся представители властей; им будет рекомендовано пройти повторное тестирование.

Как заявил журналистам директор отдела UKHSA по инцидентам в области общественного здравоохранения Уилл Уэлфер, признаков наличия каких-либо технических недостатков непосредственно в наборах для тестирования выявлено не было. «Граждане могут, как и прежде, не сомневаться и в этих наборах, и в других лабораторных анализах, предоставляемых на данный момент», — подчеркнул он.

По информации Bloomberg, генеральный директор Immensa Андреа Рипозати заявила, что компания «в полной мере сотрудничает» с UKHSA.