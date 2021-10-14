Times: Британия обошла остальную Западную Европу по числу потерь от COVID

В то время как большая часть Западной Европы взяла под контроль вспышку, вызванную штаммом «дельта», Великобритания с трудом справляется с начавшейся летом новой волной заболевания. По последним статистическим данным, несмотря на успешную кампанию по вакцинации, Соединённое Королевство лидирует по числу заражений и смертей от коронавируса в регионе, пишет The Times.

Соединённое Королевство оказалось на первом месте среди стран Западной Европе по числу зарегистрированных заражений и смертей от COVID-19. В то время как Франция, Германия, Испания и Италия успешно сдержали волну, вызванную штаммом «дельта», в Великобритании накануне было зарегистрировано почти 40 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, пишет The Times.

Согласно последним данным, ежедневная смертность в стране от COVID составляет 1,7 на миллион человек. Этот показатель Британии более чем в два раза выше, чем у Франции и Германии, и в пять раз выше, чем у Нидерландов, подчёркивает издание.

Показатели заболеваемости нельзя сопоставить напрямую. Тем не менее очевидно, что Соединённое Королевство остаётся «исключением» в Западной Европе, где другим странам удалось взять летнюю вспышку штамма «дельта» под контроль, обращает внимание The Times.

На днях британские депутаты опубликовали отчёт, в котором резко раскритиковали правительство Бориса Джонсона за его действия на ранних этапах пандемии, в том числе за слишком медленное введение карантина. Они назвали случившееся «одной из самых серьёзных неудач в области общественного здравоохранения в истории страны», напоминает издание.

Резонансный парламентский доклад был составлен комитетом по науке и технологиям совместно с комитетом здравоохранения и социального обеспечения. Его авторы возложили часть вины за кризис на идею «британской исключительности», отмечает The Times.

Между тем профессор клеточной микробиологии в Университете Рединга Саймон Кларк считает, что политика британских властей всё ещё нуждается в изменениях. «Меры по смягчению последствий, которые могли оказать влияние, были решительно отвергнуты, и люди в основном ведут себя так, словно пандемия уже осталась позади», — заявил он изданию.

«Широкое внедрение вакцин для более молодых возрастных групп и ревакцинация тех, кто находится в группе высокого риска, могло бы ограничить дальнейшее распространение. Но эти программы, похоже, застопорились, поэтому меня не удивляет, что число инфицированных так велико», — добавил Кларк.

Великобритания провела одну из самых быстрых программ вакцинации в мире. Но другие сопоставимые с ней страны уже догнали, а в некоторых случаях даже обогнали её. Например, во Франции от COVID привита большая доля населения, чем в Соединённом Королевстве.

Уровень инфицирования в Великобритании скорее соответствует уровню на востоке европейского континента. Более медленная вакцинация и отмена социальной дистанции привели к резкому увеличению числа случаев заболевания в этом регионе, утверждает издание.

По мнению Кларка, несмотря на то что пока Британия держится неплохо — количество заражений остаётся примерно на одном уровне, а вакцины обеспечивают относительно низкий уровень смертности, — ситуация всё ещё может ухудшиться. «Хотя я не ожидаю новой волны госпитализаций, аналогичной прошлым, очевидно, что при таком высоком уровне инфицирования мы можем столкнуться с ситуацией, когда больницы станут испытывать ненужную нагрузку. В сочетании с большим количеством заболевших гриппом это может подорвать работу Национальной службы здравоохранения», — пояснил учёный.

С его пессимистичной оценкой соглашаются многие эксперты. Согласно опросу Королевского колледжа врачей, медперсонал ожидает, что грядущая зима станет настоящим испытанием для службы здравоохранения, при этом более трети респондентов уверены: их больницы совершенно не готовы к такому развитию событий, заключает The Times.