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Times: Британия обошла остальную Западную Европу по числу потерь от COVID

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В то время как большая часть Западной Европы взяла под контроль вспышку, вызванную штаммом «дельта», Великобритания с трудом справляется с начавшейся летом новой волной заболевания. По последним статистическим данным, несмотря на успешную кампанию по вакцинации, Соединённое Королевство лидирует по числу заражений и смертей от коронавируса в регионе, пишет The Times.
Times: Британия обошла остальную Западную Европу по числу потерь от COVID
Reuters

Соединённое Королевство оказалось на первом месте среди стран Западной Европе по числу зарегистрированных заражений и смертей от COVID-19. В то время как Франция, Германия, Испания и Италия успешно сдержали волну, вызванную штаммом «дельта», в Великобритании накануне было зарегистрировано почти 40 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, пишет The Times.

Согласно последним данным, ежедневная смертность в стране от COVID составляет 1,7 на миллион человек. Этот показатель Британии более чем в два раза выше, чем у Франции и Германии, и в пять раз выше, чем у Нидерландов, подчёркивает издание.
 
Показатели заболеваемости нельзя сопоставить напрямую. Тем не менее очевидно, что Соединённое Королевство остаётся «исключением» в Западной Европе, где другим странам удалось взять летнюю вспышку штамма «дельта» под контроль, обращает внимание The Times.
 
На днях британские депутаты опубликовали отчёт, в котором резко раскритиковали правительство Бориса Джонсона за его действия на ранних этапах пандемии, в том числе за слишком медленное введение карантина. Они назвали случившееся «одной из самых серьёзных неудач в области общественного здравоохранения в истории страны», напоминает издание.
 
Резонансный парламентский доклад был составлен комитетом по науке и технологиям совместно с комитетом здравоохранения и социального обеспечения. Его авторы возложили часть вины за кризис на идею «британской исключительности», отмечает The Times.
 
Между тем профессор клеточной микробиологии в Университете Рединга Саймон Кларк считает, что политика британских властей всё ещё нуждается в изменениях. «Меры по смягчению последствий, которые могли оказать влияние, были решительно отвергнуты, и люди в основном ведут себя так, словно пандемия уже осталась позади»,  заявил он изданию.
 
«Широкое внедрение вакцин для более молодых возрастных групп и ревакцинация тех, кто находится в группе высокого риска, могло бы ограничить дальнейшее распространение. Но эти программы, похоже, застопорились, поэтому меня не удивляет, что число инфицированных так велико»,  добавил Кларк.
 
Великобритания провела одну из самых быстрых программ вакцинации в мире. Но другие сопоставимые с ней страны уже догнали, а в некоторых случаях даже обогнали её. Например, во Франции от COVID привита большая доля населения, чем в Соединённом Королевстве.
 
Уровень инфицирования в Великобритании скорее соответствует уровню на востоке европейского континента. Более медленная вакцинация и отмена социальной дистанции привели к резкому увеличению числа случаев заболевания в этом регионе, утверждает издание.
 
По мнению Кларка, несмотря на то что пока Британия держится неплохо  количество заражений остаётся примерно на одном уровне, а вакцины обеспечивают относительно низкий уровень смертности,  ситуация всё ещё может ухудшиться. «Хотя я не ожидаю новой волны госпитализаций, аналогичной прошлым, очевидно, что при таком высоком уровне инфицирования мы можем столкнуться с ситуацией, когда больницы станут испытывать ненужную нагрузку. В сочетании с большим количеством заболевших гриппом это может подорвать работу Национальной службы здравоохранения»,  пояснил учёный.
 
С его пессимистичной оценкой соглашаются многие эксперты. Согласно опросу Королевского колледжа врачей, медперсонал ожидает, что грядущая зима станет настоящим испытанием для службы здравоохранения, при этом более трети респондентов уверены: их больницы совершенно не готовы к такому развитию событий, заключает The Times.    
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