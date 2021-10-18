Euronews: COVID-19 ставит новые антирекорды в Европе

02:00 В Сеуле отметили необходимость сотрудничества с Москвой в сфере здравоохранения Россия и Южная Корея намерены наращивать сотрудничество между странами в сфере здравоохранения, сообщили в Минвостокразвития по итогам переговоров министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова с первым замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Гоном.

01:38 Зеленский пригласил премьер-министра Канады посетить Украину Президент Украины Владимир Зеленский в рамках встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Глазго пригласил политика посетить страну с рабочим визитом.

01:22 Атомная подлодка США столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море Американская атомная подлодка Connecticut столкнулась в Южно-Китайском море с подводной горой, которая не была отмечена на карте.

01:11 На границе Севастополя сняли блокпосты для проверки QR-кодов На границе Севастополя сняли блокпосты по проверке QR-кодов о вакцинации, машины проезжают без препятствий, заявил замдиректора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

01:03 Чемпион UFC Стерлинг назвал потрясающим поединок Яна с Сэндхагеном Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг прокомментировал итоги поединка за временный титул организации, в котором россиянин Пётр Яном победил американца Кори Сэндхагена.

01:02 В NASA перенесли запуск Crew-3 на МКС В NASA приняли решение вновь перенести запуск третьего экипажа на корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) из-за проблем со здоровьем у одного из астронавтов.

00:49 Мендес назвал фантастическим выступление Махачева в поединке с Хукером Тренер Хавьер Мендес прокомментировал выступление своего подопечного, россиянина Ислама Махачева, в бою против новозеландца Дэна Хукера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 267.

00:41 Москва и Сеул намерены наращивать сотрудничество в Арктике Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и председатель Комитета северного экономического сотрудничества при президенте Республики Корея Пак Чжон Су обсудили вопросы сотрудничества между странами в Арктическом регионе.

00:33 Губерниев ответил, готов ли примириться с Вяльбе Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев ответил, готов ли сделать шаг к примирению с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

00:30 Мэр Сочи назвал число находящихся в городе туристов Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в Сочи в настоящее время находятся более 110 тыс. гостей. Он отметил, что город функционирует в режиме повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.

00:18 Diario Sport: переговоры «Барселоны» и «Аль-Садда» по Хави не завершены Назначение легендарного футболиста «Барселоны» Хави в качестве нового главного тренера клуба откладывается.

00:10 Более 30 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы Более 30 рейсов задержаны или отменены в аэропортах российской столицы, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

00:03 Тренер Нурмагомедова оценил перспективы Тухугова подраться за титул чемпиона UFC Хавьер Мендес, американский тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, уверен, что другой его подопечный из России, Зубайра Тухугов, подерётся за титул организации в полулёгком весе, если продолжит побеждать.

23:58 В САР в результате обстрела террористов погиб сирийский военный В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщили, что «в провинции Хама в результате миномётного обстрела, произведённого террористами из района Свухон по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Кавкаба, один сирийский военнослужащий погиб и один получил ранение».

23:49 В «Барселоне» сообщили, что Агуэро выбыл на три месяца из-за возможных проблем с сердцем Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро, заменённый по ходу первого тайма матча 12-го тура Примеры с «Алавесом» (1:1), не вернётся на поле как минимум на протяжении трёх месяцев.

23:36 Представитель ВОЗ в России рассказала, когда закончится пандемия Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

23:35 Кафанов объяснил, почему Максименко не получил вызов в сборную России Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов объяснил, почему в национальную команду на заключительные матчи квалификации к чемпионату мира — 2022 с Кипром (11 ноября) и Хорватией не был вызван голкипер московского «Спартака» Александр Максименко.

23:27 Замглавы российского МИД и генеральный секретарь МИД Греции обсудили отношения России и ЕС В Москве состоялись политические консультации заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко с генеральным секретарём МИД Греции Фемистоклисом Демирисом.

23:20 Ян — о Стерлинге: безусловно, точку мы поставим Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян готов провести реванш с обладателем полноценного титула Алджамейном Стерлингом.

23:12 Бояков сообщил об увольнении из МХАТ имени Горького Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков сообщил в своём аккаунте в Facebook об увольнении из театра.

23:05 Нурмагомедов и Зеедорф открыли совместную школу в ОАЭ Бывший футболист мадридского «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф сообщил о запуске совместного проекта с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

22:57 Зеленский назвал Донбасс и Крым «экобомбами в центре Европы» Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго заявил, что для того, «чтобы преодолеть глобальное потепление, нам необходимо глобальное потепление в отношениях государств, где каждый год тает доверие».

22:52 Sport24: хоккеист «Рейнджерс» Кравцов на правах аренды перейдёт в «Трактор» Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов пополнит состав челябинского «Трактора».

22:45 Суд в Нидерландах приобщил к делу MH17 ответы «Алмаз-Антея» Окружной суд Гааги приобщил к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году ответы российского концерна «Алмаз-Антей» на вопросы защиты.

22:39 Олимпийская чемпионка раскритиковала программы Косторной Бывшая олимпийская чемпионка, канадская фигуристка Меган Дюамель высказала мнение, что россиянка Алёна Косторная должна показывать более сложное катание, чтобы повышать свои компоненты.

22:34 Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 у берегов Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

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22:09 Семак рассказал о кадровой ситуации в «Зените» перед матчем с «Ювентусом» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Ювентуса».

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21:13 Замглавы МИД России Богданов провёл встречу с послом Ливана Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар провели встречу. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

21:13 Гаджиев: Карпин поступил правильно, вызвав в сборную игроков «Спартака» Известный российский тренер Гаджи Гаджиев считает оправданным вызов в сборную России футболистов «Спартака» Георгия Джикии, Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева, несмотря на неудачное выступление красно-белых в последних матчах.

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20:16 Газзаев высказался о невызове в сборную России Дзюбы Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев высказался о невызове в расположение национальной команды страны нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

20:07 Спецпредставитель Байдена высказался о ситуации в космосе Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт, выступая в понедельник на Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, высказался о ситуации в космосе.

19:57 Петржела считает, что «Зенит» сыграет как минимум вничью с «Ювентусом» в ЛЧ Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился своими ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов УЕФА между петербуржцами и туринским «Ювентусом».