SZ: ни одна страна не заходила так далеко — в Италии без антиковидного сертификата не пускают на работу

Италия пошла на беспрецедентный для Европы шаг и запретила появляться на работе тем, у кого нет так называемого «зелёного пропуска», сообщает Süddeutsche Zeitung. Чтобы его получить, человеку нужно переболеть COVID-19, привиться от него или пройти тест на наличие вируса в организме. Ограничительные меры коснутся 23 млн итальянцев. За их нарушения будут наказывать денежными штрафами, рассказывает немецкое издание.

В борьбе с пандемией коронавируса Италия зашла дальше всех стран Европы и приняла, пожалуй, самую радикальную на сегодняшний день меру, а именно запретила появляться на работе тем, у кого нет так называемого «зелёного пропуска», сообщает Süddeutsche Zeitung. Для того чтобы получить такой антиковидный сертификат, человек должен привиться от COVID-19, переболеть им или пройти тест на наличие вируса в организме. Ограничения коснутся 23 млн итальянцев и продлятся до 31 декабря.

Решение властей вызвало недовольство у населения, причём не у привычной публики, то есть антивакцинщиков и неофашистов, продолжает издание. Громкий протест выразили работники порта в Триесте. Если меры будут приняты, один из самых важных для мировой торговли логистических хабов остановится, предостерегают они. Проблема в том, что многие из сотрудников приехали работать из Восточной Европы. Некоторые из них не привиты, другие вакцинировались препаратами, которые не допущены в Европейском союзе. Поэтому у них нет «зелёного пропуска». То же самое касается тысяч водителей грузового транспорта, приехавших в Италию с Востока. Если правительство не найдёт решение этой проблемы, вскоре в стране могут опустеть полки в супермаркетах и автозаправки.

Пока что меры не распространяются только на тех, у кого есть медицинский отвод. И то этим людям нужно будет предъявлять заключение врача, а также в будущем специальный QR-код. Обязанность по контролю за соблюдением новых ограничений власти возложили на работодателей. Они смогут делать это вручную с помощью приложения или автоматических систем. Также допускаются выборочные проверки, но только если в них будут участвовать как минимум 20% всех сотрудников, независимо от отделения и позиции. Государство советует выделить на такие проверки утренние часы.

Если нарушителя застанут на рабочем месте без «зелёного пропуска», он должен будет уплатить штраф от €600 до €1500. Работодатель, который не осуществлял контроль должным образом, заплатит от €400 до €1000. К тому же работников без сертификата тут же отправят домой, записав на них прогул без уважительной причины. За каждый такой день не будет выплачиваться зарплата, не будет начисляться отпуск, социальные выплаты, а также накапливаться трудовой стаж. Причём для удалённой работы действуют те же самые правила, подчёркивает издание. Контроль должен осуществляться и там. Сейчас большинство предприятий и так уже вернули сотрудников в офис, так что рано или поздно «зелёный пропуск» понадобится и тем, кто сидит по домам.

Возникает вопрос: «А кто будет платить за тесты?» Сейчас в Италии быстрая проверка на коронавирус стоит €15. За рабочую неделю нужно будет сделать три таких теста, ведь они действительны всего 48 часов. В результате общие затраты за месяц составят €180, что для многих неподъёмная сумма. Некоторые компании берут на себя эти расходы, но далеко не все. Люди требуют, чтобы власти сделали тесты бесплатными, но привитые граждане не хотят, чтобы из бюджетных денег выделялись средства на тех, кто отказывается вакцинироваться. Правительство долгое время сопротивлялось тому, чтобы ввести бесплатные тесты. Но сейчас под давлением протестов и требований профсоюзов позиция правительства немного смягчилась. В любом случае всё зависит от того, как ограничительные меры будут применяться на практике, заключает издание.