WSJ: «возможно, наш последний шанс» — ВОЗ создала новую группу, чтобы установить происхождение COVID-19

Всемирная организация здравоохранения определилась с составом второй научной группы, которой среди прочего предстоит продолжить поиски происхождения эпидемии коронавируса. Новая команда будет включать 26 специалистов и получит более широкие полномочия для расследования, чем её предшественники, пишет The Wall Street Journal.

Всемирная организация здравоохранения учредила новую научно-консультативную группу учёных (SAGO). Среди прочего она должна попытаться возобновить застопорившееся расследование происхождения коронавируса, который вызвал глобальную пандемию, пишет The Wall Street Journal.

Ранее в этом году предыдущая команда из 10 специалистов, была отправлена в китайский город Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19. Новая группа будет включать уже 26 человек, в том числе представителей США, Китая, Индии, Нигерии и Камбоджи, и получит более широкие полномочия на проведение расследований настоящей и будущих эпидемий.

Первая группа подготовила отчёт о происхождении вируса после месячного пребывания в Ухани. Авторы документа утверждали, что вирус, скорее всего, произошёл от летучей мыши и передался людям через промежуточное животное, но при этом они призывали к дополнительным исследованиям.

Эксперты также пришли к заключению, что утечка вируса из уханьской лаборатории является «крайне маловероятной», ссылаясь на отсутствие аналогичных прецедентов в прошлом. Впоследствии их выводы подвергли критике многие другие специалисты, в том числе гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, напоминает издание.

По мнению экспертов, вторая команда может столкнуться с некоторыми из тех же трудностей, которые препятствовали усилиям первой. В том числе им был заблокирован доступ к данным о возможных ранних случаях заражения COVID-19 и к другим потенциальным доказательствам. В то же время представители ВОЗ заявили, что время для изучения образцов крови и других «важных улик» в Китае, указывающих на место и время возникновения пандемии, уходит безвозвратно.

«Это наш лучший и, возможно, последний шанс узнать о происхождении этого вируса, по крайней мере, коллективно и совместно, — заявил накануне журналистам глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан. — Настоящий момент для нас очень важен».

Между тем Китай на протяжении нескольких месяцев заявлял, что уже внёс свой вклад в миссию ВОЗ, и призывал агентство ООН направить группу учёных на расследование возможных лабораторных утечек, потенциально вызвавших пандемию, в другие страны, в первую очередь, в США. При этом Пекин ужесточил внутренние ограничения на то, какие исследования могут проводить его собственные учёные по этому вопросу, обращает внимание The Wall Street Journal.

«Выводы и рекомендации отчёта о совместном исследовании Китая и ВОЗ были признаны международным сообществом и научным сообществом, и их необходимо уважать и выполнять. Будущее исследование глобального происхождения должно и может проводиться только на этом основании», — заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнюй.

Тем временем представители ВОЗ, в том числе её глава доктор Тедрос, опубликовали свою статью в одном из научных изданий. Они заявили, что расследованию о происхождении вируса, который унёс жизни 4,8 млн человек, «помешала политика».

Они призвали учёных срочно провести исследование, рекомендованное первой группой, и лучше подготовиться к следующей вспышке. Тедрос и его соавторы также высказались за более глубокое изучение вопроса о том, могла ли авария в уханьской лаборатории вызвать пандемию, подчёркивает The Wall Street Journal.