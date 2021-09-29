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Euronews: ВОЗ публично извинилась за сотрудников после доклада об изнасилованиях в Африке
Всемирная организация здравоохранения публично извинилась за недостойное поведение своих сотрудников после публикации независимого доклада об изнасилованиях, совершённых представителями ВОЗ в Африке. При подготовке доклада эксперты опросили пострадавших и установили свыше 80 предполагаемых виновных. Они также выяснили, что более десятка местных женщин забеременели от сотрудников ВОЗ за период с 2018 по 2020 годы, передаёт Euronews.

Руководство Всемирной организации здравоохранения публично извинилось за поведение своих сотрудников во время миссий в Африке. Заявление сделано после того, как независимая комиссия обнародовала доклад об изнасилованиях, совершённых представителями ВОЗ в Демократической республике Конго во время борьбы с лихорадкой Эбола. 

ТЕДРОС ГЕБРЕЙЕСУС, глава ВОЗ: Я сожалею. Сожалею о том, что было сделано людьми, которые работают в ВОЗ, чтобы служить и защищать общество. Я сожалею о страданиях, которые те события причиняют по сей день. Сожалею о том, что вам пришлось вновь пережить, отвечая на вопросы комиссии. 

При подготовке доклада эксперты выехали на место, опросили более 200 человек и установили свыше 80 предполагаемых виновных. Речь идёт о местных и иностранных сотрудниках миссии ВОЗ, которые работали в Африке с 2018 по 2020 годы. 

Конголезский союз женщин приветствовал разбирательство и призвал возместить ущерб пострадавшим. По данным организации, свыше десятка местных женщин забеременели от сотрудников ВОЗ. 

Дата выхода в эфир 29 сентября 2021 года.

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