Euronews: ВОЗ публично извинилась за сотрудников после доклада об изнасилованиях в Африке

00:14
Захарова ответила на заявление МИД Украины о Поклонской
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского внешнеполитического ведомства о назначении Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде.
00:02
Кавазашвили обратился в комитет по этике по поводу отказа Дзюбы от вызова в сборную России
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что нападающий Артём Дзюба должен вернуться в сборную России.
23:58
Эксперт в области ЖКХ Разворотнева рассказала о законопроектах в коммунальной сфере
Исполнительный директор НП «ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева рассказала о том, какие вопросы будут рассматриваться комитетом Государственной думы по строительству и ЖКХ.
23:56
В Молдавии за сутки выявили более двух тысяч случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 2052 новых случая коронавирусной инфекции, общее число заболевших — 310 776.
23:44
Ковальчик — о Бьорген: я готовлюсь на спусках, а не в аптеке
Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Марит Бьорген рассказала об обвинениях польки Юстины Ковальчик в употреблении допинга.
23:39
В МИД России сообщили об инвентаризации проблемных вопросов с США
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» заявила, что во время визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву произошла инвентаризация проблемных вопросов в отношениях двух стран.
23:32
Фёдоров заявил, что не общался с ФХР по поводу работы в сборной России
Главный тренер московского ЦСКА по хоккею Сергей Фёдоров опроверг информацию о том, что он разговаривал с Федерацией хоккея России (ФХР) по поводу работы в сборной.
23:22
Сутормин: роль капитана придала сил и эмоций
Футболист «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин поделился эмоциями от капитанства в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словенией (2:1).
23:19
Саакашвили заявил о поездках в несколько грузинских городов перед арестом
Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что перед тем, как его арестовали, он побывал в нескольких городах Грузии.
23:15
Овечкин: я повредил мизинец
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский форвард Александр Овечкин рассказал о своей травме, которую получил перед стартом сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
23:08
Уайт рассказал, при каких условиях может отчислить Джонса из UFC
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, при каких обстоятельствах может отчислить Джона Джонса из организации.
23:01
Умер актёр Валерий Долженков
Скончался актёр Валерий Долженков. Ему было 74 года. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сайт Театра на Юго-Западе.
22:51
В Институте национальной энергетики прокомментировали ситуацию с ценами на газ в Европе
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе.
22:46
Судно ВМС Украины получило повреждения в Чёрном море
Судно украинских Военно-морских сил получило повреждения в Чёрном море в связи с ухудшением погодных условий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВМС в Facebook.
22:45
Косторная снялась в фотосессии в стиле фильма «Сумерки»
Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная приняла участие в фотосессии в стиле фильма «Сумерки».
22:36
СКА обыграл «Динамо» и поднялся на первое место Западной конференции
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обыграл московский «Динамо».
22:34
Путин заявил, что террористы из Сирии и Ирака стягиваются в Афганистан
Террористы из Ирака и Сирии стягиваются в Афганистан, они могут предпринять попытки дестабилизации обстановки в странах СНГ, заявил президент России Владимир Путин.
22:33
В Кировской области вынесли приговор укравшей ордена и деньги у ветерана войны
В прокуратуре Кировской области сообщили о вынесении приговора 69-летней женщине, обвиняемой в хищении 1,2 млн рублей и государственных наград у ветерана Великой Отечественной войны.
22:31
Объём сева озимых зерновых культур в Подмосковье превысил план на 5%
Объём сева озимых зерновых культур в Московской области превысил плановые показатели на 5%.
22:31
Эксперт по энергетике Пикин спрогнозировал стоимость нефти к 2030 году
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин высказал мнение, что стоимость нефти в 2030 году будет $40—60 за баррель, несмотря на глобальную политику по углеродной нейтральности.
22:30
В Тюмени начал работу форум «Инфотех-2021»
В Тюмени начал работу цифровой форум «Инфотех-2021». В течение двух дней эксперты будут обсуждать тренды мировой цифровизации, решения для государства и бизнеса, подготовку кадров для IT-сферы.
22:30
В России обсуждают создание в стране водородного союза
Руководитель инвестиционного дивизиона группы «Роснано» Алишер Каланов заявил, что участники отрасли обсуждают создание российского водородного союза.
22:30
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Центральной России
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова высказалась о вероятности снега в Центральной России в ближайшие дни.
22:28
Карацев проиграл Хуркачу в 1/8 финала на турнире в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США).
22:28
В ЕЭК сообщили о росте торговли России со странами дальнего зарубежья на 35% в 2021 году
Министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнёв заявил, что рост взаимной торговли России со странами дальнего зарубежья в 2021 году составил 35%, а увеличение товарооборота с государствами ЕЭС достигло 24%.
22:27
В Новосибирске открылся международный джазовый фестиваль
В Новосибирске начал работу международный джазовый фестиваль SibJazzFest.
22:26
Бойцы ОМОН отработали штурм зданий на учениях в Калининградской области
Бойцы ОМОН «Град» управления Росгвардии по Калининградской области отработали штурм зданий на учениях.
22:23
Экономист Зубец прокомментировал рост цен на энергоресурсы
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец прокомментировал рост цен на энергоресурсы.
22:23
Больницы Самарской области получили 20 новых автомобилей скорой помощи
Городские станции скорой медицинской помощи и районные больницы Самарской области получили 20 новых автомобилей скорой помощи.
22:20
Агуэро отметился голом в дебютном матче за «Барселону»
Нападающий каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро отметился дебютным голом за сине-гранатовых в первом матче.
22:19
В посольстве Узбекистана заявили об объявленной Россией «миграционной амнистии»
Посольство Узбекистана в Москве заявило, что российская сторона объявила о «миграционной амнистии» для 158 тыс. граждан республики.
22:10
Ректор Шанинки не будет обжаловать решение о его домашнем аресте
Ректор Шанинки (Московской высшей школы социальных и экономических наук) Сергей Зуев не будет обжаловать решение суда о его домашнем аресте.
22:02
Назаров: готовим Глотова в сборную России, на Олимпиаду
Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Андрей Назаров оценил игру нападающего Василия Глотова в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Автомобилистом» (5:4, по булл.).
21:55
В Норвегии несколько человек погибли при нападении вооружённого мужчины
В Норвегии несколько человек погибли в результате нападения неизвестного, который, предположительно, был вооружён луком и стрелами. Об этом сообщает NRK со ссылкой на полицию.
21:42
Эмеев — о посте Нурмагомедова: вижу в этом только прикол
Боец смешанных единоборств Рамазан Эмеев отреагировал на пост в соцсетях экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, адресованный бывшему обладателю титулов в двух дивизионах Конору Макгрегору.
21:40
ТАСС: самолёт с вице-премьером России Оверчуком прибыл в Вашингтон
Самолёт, на борту которого находится вице-премьер России Алексей Оверчук, приземлился в аэропорту в Вашингтоне.
21:37
Загорски и Гурейро не выступят на Skate America
Российские танцоры на льду Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро не примут участие в Гран-при в Америке.
21:35
В Подмосковье выделили 331 млн рублей на реконструкцию котельных
Министр энергетики Московской области Александр Самарин принял участие в форуме «Российская энергетическая неделя».
21:35
В Институте мировой экономики и международных отношений прокомментировали визит Нуланд в Москву
Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко прокомментировал визит заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву.
21:31
В Испании задержали устроившего стрельбу в кампусе университета
В Испании задержали мужчину, который стрелял в фасад здания в кампусе Университета Страны Басков в городе Лехона.
21:30
«Сочи» по буллитам обыграл в гостях «Автомобилист»
В матче Континентальной хоккейной лиги «Сочи» по буллитам одержал победу над «Автомобилистом».
21:17
Путин провёл встречу с главами спецслужб стран СНГ
Важно внимательно отслеживать ситуацию в мире, анализировать риск и вызовы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ.
21:14
В Минэкономразвития рассказали подробности эксперимента по онлайн-лечению
В Минэкономразвития рассказали подробности эксперимента по дистанционному лечению.
21:11
Карпин: штрафы идут в общак, который держит Джикия
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о штрафах в национальной команде.
21:10
Суд отправил под домашний арест ректора Шанинки Зуева
Ректор Шанинки (Московской высшей школы социальных и экономических наук) Сергей Зуев отправлен под домашний арест по решению Тверского суда столицы.
21:05
Шнуров: Дзюба ушёл на пике, и это хорошо
Музыкант, лидер группы «Ленинград» и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров прокомментировал отсутствие нападающего Артёма Дзюбы в сборной России.
20:55
Спецпредставитель Байдена заявил о намерении предотвратить гонку вооружений
Спецпредставитель президента США Джо Байдена по ядерному нераспространению Джеффри Эберхард заявил, что Вашингтон намерен предотвратить «дорогостоящую гонку вооружений».
20:52
В Нижегородской области раскрыли 324 преступления с помощью комплекса «Безопасный город» в 2021 году
В Нижегородской области раскрыли 324 преступления с помощью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в январе — сентябре 2021 года.
20:45
Тактаров: с сегодняшнего дня для меня одна нация перестала существовать
Известный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров больше не признаёт одну нацию из-за шутки Хабиба Нурмагомедова в адрес Конора Макгрегора.
20:41
Нуланд назвала продуктивными переговоры по Минским соглашениям
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком по Минским соглашениям были продуктивными.