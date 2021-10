Guardian: бразильцев возмутил отказ президента Болсонару от вакцинации

Президент Бразилии Жаир Болсонару вновь оказался в центре скандала после того, как заявил, что он не видит смысла делать себе прививку против COVID-19, и сравнил вакцинацию с покупкой лотерейного билета, который стоит в несколько раз больше возможного выигрыша. Такие заявления из уст президента возмутили многих жителей Бразилии, где число жертв коронавирусной инфекции уже превысило 600 тыс. человек, сообщает The Guardian.

Заявление президента Бразилии Жаира Болсонару о том, что он больше не видит смысла делать себе прививки от COVID-19, возмутили многих его соотечественников. Бразильцы оценили такой подход главы государства «глупым и эгоистичным», особенно учитывая, что от коронавирусной инфекции в стране уже умерли более 600 тыс. человек, пишет The Guardian.



Отвергающий научные доводы Болсонару уже называл вспышку COVID-19 «незначительной простудой», а теперь заявил, что лично он решил отказаться от дальнейшей вакцинации. Об этом 66-летний президент объявил в радиоэфире, объяснив своё решение тем, что он изучает «новые исследования» по распространению коронавируса и уверен, что у него уже и так очень высокий уровень антител после болезни.



«Это было бы то же самое, что потратить десять реалов на лотерею, чтобы выиграть два. Это не имеет никакого смысла», — отметил Болсонару. Он также заявил, что не является противником вакцинации, однако не одобряет нынешнюю ситуацию вокруг закупки вакцин, которую охарактеризовал как «безумие», сообщает The Guardian.



Подобные комментарии президента, прозвучавшие всего через несколько дней после сообщений о том, что количество жертв коронавирусной инфекции в Бразилии превысило 600 тыс. человек, вызвали гнев у многих его соотечественников. Бразильцы обвинили Болсонару в том, что он намеренно пытается отвлечь внимание общественности от таких серьёзных проблем в стране, как растущая инфляция, обнищание населения и дефицит продуктов, говорится в статье.



«Это глупое и эгоистичное решение, потому что вакцинация — это не только защита самого себя. Вакцинация также означает защиту окружающих», — заявила в этой связи Наталия Пастернак, глава гражданского объединения под названием «Институт вопросов науки».



Она также назвала необоснованным и ошибочным утверждение Болсонару о том, что высокий уровень антител лишает вакцинацию смысла. По словам Пастернак, уровень антител в крови не является надёжным показателем защиты и может повышаться или понижаться в зависимости от контакта человека с вирусом. Чтобы выявить необходимый ответ организма на клеточном уровне, необходимы более сложные анализы и это нельзя измерить при помощи простого теста на антитела, подчеркнула она.



«Мы не должны относиться к этому легкомысленно. Нам нужно подумать о том, какие последствия это может иметь через десять лет. Таким заявлением президент открывает дверь для того, чтобы в Бразилии укоренилось движение антипрививочников», — предупредила Пастернак.



По её мнению, это угрожает тем, что в будущем Бразилия рискует оказаться в положении, в котором США или Франция находились 20 лет назад — когда на волне поъёма движения противников вакцинации люди в этих странах умирали, несмотря на изобилие вакцин, потому что принципиально отказывались делать прививки.



Между тем, показатель передачи вируса в Бразилии на этой неделе упал до самого низкого уровня с апреля 2020 года. Эксперты говорят, что это достижение во многом является результатом впечатляющей кампании массовой вакцинации, проводимой службой общественного здравоохранения — а также очень активной национальной программы иммунизации на протяжении последних 40 лет, позволившей сформировать в стране доверие к прививкам.



На данный момент уже более 72% бразильцев (около 154 млн человек) получили хотя бы одну прививку, а 47% были полностью вакцинированы. В целом было введено более 253 млн доз вакцины против COVID-19. Между тем президент Болсонару заявлял, что он ещё не сделал ни одной прививки, напоминает The Guardian.