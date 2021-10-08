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Euronews: в Бразилии открыли мемориал прощания с жертвами пандемии
Общее число жертв COVID-19 в Бразилии уже приближается к отметке 600 тысяч человек. Люди пытаются поддерживать друг друга, чтобы помочь справиться с горем: в Сан-Паулу открыли символический «Мемориал прощания» для тех, кто из-за ограничений не смог присутствовать на похоронах своих близких. А в Рио-де-Жанейро встречи в рамках акции «Дружественная поддержка» помогают людям, потерявшим родственников и друзей, вместе оплакать и пережить эту потерю, передаёт Euronews.

38 тысяч бумажных флюгеров — по числу жителей Сан-Паулу, чьи жизни унёс коронавирус. В центре бразильского города появился «Мемориал прощания» для тех, кто из-за ограничений не смог присутствовать на похоронах своих близких. По словам автов проекта, он призван помочь людям пережить утрату, чтобы они смогли найти в себе силы двигаться дальше. 

ДАНИЛО СЕЗАР, создатель мемориала: Флюгер здесь — как символ обновления и надежды. Идея в том, чтобы побудить людей работать сообща над этим процессом, стремиться к обновлению, сохраняя наследие бесчисленного множества людей, которые «сошли с борта», но остаются с нами. 

В Рио-де-Жанейро родственники и друзья жертв тоже встречаются, чтобы вместе скорбеть. Инициаторы акции «Дружественная поддержка» уверены: отсутствие возможности провести траурные церемонии, должным образом проститься с любимым человеком — дополнительный удар.

УЧАСТНИЦА: В мир иной ушли 600 тысяч человек. Но вместе с ними эмоционально умирают и те, кто их потерял... 

МАРСИЯ ТОРРЕС, социальный работник: В пандемию людям действительно нужна эта помощь, чтобы справиться с тем, что им не удалось попрощаться. Это причиняет огромные страдания. Сам траур проходит иначе, он затягивается, люди оплакивают близких дольше. Груз непонимания, неприятие тяжелее, боль острее. Эту проблему нужно решать на политическом уровне. 

С начала пандемии в Бразилии выявлено свыше 21 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Почти 600 тысяч — со смертельным исходом. 

Дата выхода в эфир 07 октября 2021 года. 

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