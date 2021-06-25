Guardian: недооценившего коронавирус Болсонару обвинили в «преступлениях против жизни»

Сенатское расследование в Бразилии обнаружило свидетельства тому, что стратегия по борьбе с коронавирусом президента страны Жаира Болсонару была ошибочной и из-за неё погибли люди, чьих смертей можно было бы избежать, сообщает Guardian. Всему виной несерьёзное отношение главы государства к COVID-19, пренебрежение мерами социального дистанцирования и нежелание закупать вакцины. Расследование грозит президенту импичментом, а также уголовным делом, отмечает британское издание.

С апреля бразильские сенаторы ведут расследование в отношении администрации президента Жаира Болсонару из-за той катастрофической ситуации, в которой оказалась страна на фоне пандемии коронавируса, сообщает Guardian. И появляется всё больше улик, свидетельствующих о том, что глава государства совершил «преступления против жизни».

Правительство отказалось от приобретения вакцин в 2020 году, не сумело оперативно поставить кислород в больницы Манауса, из-за чего больные COVID-19 умерли от удушья. Один из работников министерства здравоохранения сообщил в прокуратуру о том, что его принудили подписать контракт, в котором средняя цена дозы вакцины была завышена на 1000%. При этом он сообщил об этом Болсонару.

Ход расследования освещается по всей стране, продолжает британское издание. Сегодня в Бразилии нет ни одного человека, которые не знал бы кого-нибудь, кто умер от коронавируса, который не потерял родственника, соседа или друга из-за болезни, рассказал бразильский сенатор Омар Азиз, участвующий в расследовании. К тому же в стране появился ещё один более заразный штамм.

Тем времен Болсонару отвергает меры социального дистанцирования и постоянно надсмехается над COVID-19, называя его «небольшой простудой». Он отказывается вакцинироваться и постоянно посещает массовые мероприятия без маски. Также президент с энтузиазмом поддерживает псевдонаучный метод лечения с помощью гидроксихлорохина, несмотря на то, что его неэффективность в борьбе с коронавирусом уже доказана.

Расследование также показало, что Болсонару никогда и не намеревался закупать вакцину в надежде на то, что с вирусом поможет справиться коллективный иммунитет. Критики утверждают, что эта стратегия стоила жизни многим тысячам бразильцев. «При этом подходе сильные спасутся, а слабые погибнут, — подчеркнул Азиз. — Это абсолютно неправильно».

В рамках расследования предполагается также установить, кто подтолкнул Болсонару к выбору такой стратегии. Кому это было выгодно? Окончательное решение будет опубликовано в августе. Оно не сможет служить основанием для предъявления уголовных обвинения, но указанные в нём данные могут быть использованы в будущих уголовных делах, а также послужить основанием для запуска процедуры импичмента в отношении президента. Опросы показывают, что 8 из 10 бразильцев поддерживают расследование, и оно уже ударило по популярности Болсонару, спровоцировав уличные протесты.

«Люди думают, что расследование ни к чему не приведёт, что это политический манёвр, но оно привлечёт к ответу тех, кто замешан в кризисе, — заявил Азиз. — Мы покажем, что действительно произошло, кто проявил халатность, и отдадим их в соответствующие органы, чтобы они понесли наказание».