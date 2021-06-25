Washington Times: в аэропорту Майами коронавирус будут выявлять с помощью специально обученных собак

В скором времени в аэропорту Майами стартует полугодовое исследование, в рамках которого от двух до четырёх собак будут выявлять COVID-19 среди сотрудников персонала,, пишет The Washington Times. Как отмечается в статье, эксперимент при этом, возможно, будет расширен и может охватить вылетающих пассажиров.
Американцы в скором времени могут увидеть в аэропортах и других общественных местах собак, определяющий коронавирус по запаху, пишет The Washington Times.
Происходит это на фоне того, как США ослабляют связанные с пандемией ограничения и сталкиваются с «новой нормой» жизни.
С конца этого месяца в международном аэропорту Майами в рамках шестимесячного пилотного исследования на контрольно-пропускных пунктах для персонала будут использоваться собаки для обнаружения COVID-19.
От двух до четырёх собак, обученных в Международном институте судебных исследований при Международном университете Флориды, будут проверять сотрудников три дня в неделю. При этом эксперимент, возможно, будет расширен и охватит вылетающих пассажиров, пишет издание со ссылкой на ректора университета Кеннета Фёртона.
По его словам, спрос на собак, выявляющих COVID-19, может вырасти на фоне восстановления пассажиропотоков.
По имеющейся информации, четыре собаки, обученные сотрудниками университета обнаруживать коронавирус, в прошлом месяце первыми в стране были аттестованы для занятия подобной деятельностью, пишет The Washington Times.
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