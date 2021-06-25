BFM TV: третья волна — Бразилия обновила суточный антирекорд по числу заболевших COVID-19

В Бразилии за сутки зафиксировали более 115 тысяч новых заболевших коронавирусом — это новый рекорд, который подтверждает начало третьей волны пандемии в стране, пишет BFM TV. В реанимациях занято 80% коек, и на этом фоне власти закупили 1,5 млн доз вакцины Janssen, пытаясь ускорить кампанию по вакцинации: пока хотя бы одну прививку получило только 30,7 населения страны.
В среду Бразилия установила новый рекорд по заражению коронавирусом: за сутки там выявили заболевание 115 228 человек, сообщает BFM TV. Эти последние данные Министерства здравоохранения подтверждают, что в страну пришла третья волна пандемии.
Самая большая страна Латинской Америки с 212 млн жителей теперь насчитывает 18 169 881 подтверждённый случай COVID-19, однако считается, что официальные цифры сильно занижены. Как отмечает издание, уже больше месяца показатель ежедневных заражений растёт, а на последней неделе среднее число смертей в день достигало около 2 тыс. человек. «На фоне этого неуклонного роста числа заражений мы уже вступили в третью волну», — заявил в среду журналистам O Globo Карлос Лула, глава Национального совета глав региональных управлений здравоохранения.
По последним эпидемиологическим сводкам научно-исследовательского института Fiocruz, в 19 из 27 бразильских штатов ситуация является критической: в реанимации занято 80% коек, а в восьми штатах — даже 90%. Вакцинация также идёт очень медленно: лишь 30,7% населения получило хотя бы одну дозу, а полностью привилось только 11,36%. В самом крупном городе Бразилии Сан-Паулу во вторник пришлось прервать вакцинацию из-за нехватки доз и возобновить её на следующий день. Органы здравоохранения надеются ускорить прививочную кампанию благодаря 1,5 млн доз вакцины Janssen, которые прибыли во вторник. Её нужно вводить только один раз.
Несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки кажется, что большинство бразильских городов почти вернулись к нормальной жизни. Рестораны, бары и магазины открыты, а множество людей ходят на улицах без масок, пишет BFM TV.
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