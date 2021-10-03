CNN: в городах Бразилии прошли протесты с требованием импичмента Болсонару

13:19
Силуанов заявил об отсутствии планов по изменению НДФЛ в ближайшие три года
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российские власти не планируют вносить какие-либо изменения в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в ближайшие три года.
13:19
Инфекционист Малышев рассказал о случаях попадания детей с коронавирусом в реанимацию
Зафиксированы случаи госпитализации больных коронавиурсом детей в реанимацию. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
13:16
Новиков: Фёдоров принял среднее хозяйство в ЦСКА
Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал вхождение Сергея Фёдорова в тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры.
13:15
В школах Ивановской области ввели единые каникулы с 25 октября
В Ивановской области оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение ввести в школах региона единые каникулы с 25 октября по 7 ноября.
13:13
Таможенная подкомиссия одобрила обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы
Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление ставок вывозных таможенных пошлин на алюминиевые сплавы.
13:10
До конца 2022 года в трёх регионах России запустят электронные паспорта
Запуск электронного российского паспорта планируется осуществить в трёх регионах России до конца 2022 года, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
13:08
Газинский — о трофеях «Краснодара»: у «Спартака» одно чемпионство за 16 лет
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, почему команда не выиграла ни одного трофея в своей истории.
13:07
В Таджикистане начались совместные учения стран ОДКБ
Специальные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и «Взаимодействие-2021» начались в Таджикистане. В учениях принимают участие более 4 тыс. человек.
13:04
В КНР выразили надежду на разрешение вопросов между Россией и Японией по Курилам
В Китае выразили надежду на разрешение вопроса по Южным Курилам между Россией и Японией надлежащим образом.
13:00
Лукашенко призвал усилить защиту информпространства Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости нарастить усилия по защите информационного пространства страны.
12:49
Каменский и Есмантович стали советниками Жамнова в сборной России
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов объявил своих советников на Олимпийские игры в Пекине.
12:45
Директор охранной организации рассказал о стрельбе в школе в Пермском крае
Директор охранной организации «Октябрьский щит» Рэуфиль Кабиров рассказал, что школьник, устроивший стрельбу в учебном заведении в Пермском крае, пришёл в учебное заведение до того, как охрана заступила на пост.
12:45
В Подмосковье восемь человек арестованы по делу о подделке сертификатов о вакцинации
В Электростали суд арестовал двух медработников и шестерых посредников по уголовному делу о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса и получении взяток.
12:44
Жамнов — о тренерском штабе: это мой выбор, и спрашивать будут с меня
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов объяснил выбор специалистов в тренерский штаб национальной команды на Олимпийские игры в Пекине.
12:41
Экс-президент Молдавии Додон возглавит Молдавско-Российский союз деловых людей
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что возглавит Молдавско-Российский союз деловых людей для продвижения экономических отношений между двумя странами.
12:39
Веснина снялась с Кубка Кремля и объявила о завершении сезона
Российская теннисистки Елена Веснина объявила о досрочном завершении сезона.
12:35
Жамнов прокомментировал назначение Ковальчука на пост генменеджера сборной России
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о назначении Ильи Ковальчука на пост генерального менеджера национальной команды на Олимпийские игры в Пекине.
12:29
Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России на ОИ-2022
Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук назначен главным менеджером сборной России на Олимпиаде в Пекине.
12:26
В Удмуртии за сутки выявили 369 новых случаев COVID-19
В Удмуртии за сутки зафиксировали 369 новых случаев коронавирусной инфекции.
12:25
Набоков, Гончар, Фёдоров и Кудашов вошли в тренерский штаб сборной на ОИ-2022
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, кто войдёт в тренерский штаб национальной команды на Олимпиаде в Пекине.
12:25
В Приморье за сутки зафиксировали 229 новых случаев COVID-19
В Приморском крае за минувшие сутки зафиксировали 229 новых случаев коронавирусной инфекции.
12:24
Лукашенко заявил, что Запад «нацелен на смену власти» в Белоруссии
Коллективный Запад «нацелился на смену власти» в Белоруссии и уничтожение независимости государства, заявил президент республики Александр Лукашенко.
12:23
Отец стрелявшего в школе Пермского края рассказал, что возил сына на стрельбище
Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе в селе Сарс под Пермью, ездил с отцом на стрельбище.
12:20
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Камчатки. Об этом говорится в сообщении регионального филиала Геофизической службы РАН.
12:18
Шлеменко рассказал, что сломал руку в бою с Гусейновым
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко сообщил о том, что сломал руку в поединке с Артуром Гусейновым.
12:17
В Пермском крае открыли горячую линию после стрельбы в школе
Власти Пермского края после стрельбы в школе посёлка Сарс открыли линию психологической помощи для родителей и детей.
12:16
В ХМАО прогнозируют похолодание и дождь со снегом
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ожидается пасмурная погода с дождём и мокрым снегом. Кроме того, не исключено похолодание до -6 °С.
12:16
Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП в 2021 году
Рост ВВП России по итогам текущего года вряд ли составит более 4,2%. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
12:14
Диетолог Залетова назвала необходимую суточную дозу витамина С
Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, какую дозу витамина С человеку необходимо получать ежедневно.
12:11
Суд приговорил тулунского маньяка к 24 годам колонии
Суд города Тулун в Иркутской области вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании и убийстве женщин. Его приговорили к 24 годам колонии строгого режима.
12:08
Американский журналист: у Медведевой есть жажда Тарасовой — быть в центре внимания
Американский журналист Дэвид Лис рассказал о своём отношении к российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой.
12:07
Новым главой Минюста Белоруссии стал Сергей Хоменко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой Минюста республики Сергея Хоменко.
12:04
Власти Северной Осетии рассказали о ситуации в колонии после беспорядков
Исправительная колония №1 в Северной Осетии, где на прошлой неделе были беспорядки с участием около 200 заключённых, работает в штатном режиме.
11:58
Адвокат сообщила, что суд 8 ноября рассмотрит вопрос о выдаче Уилана США
Четвёртый апелляционный суд 8 ноября рассмотрит вопрос о выдаче осуждённого за шпионаж Пола Уилана в США для отбытия наказания. Об этом рассказала его адвокат Ольга Карлова.
11:51
Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Вильярреал»
Российский арбитр Сергей Карасёв обслужит матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА между «Янг Бойз» и «Вильярреалом».
11:50
Афганистан и Китай согласовали встречу на уровне глав МИД
И. о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки встретился с послом Китая в Кабуле Ваном Ю. Дипломаты согласовали проведение встречи министров иностранных дел двух государств.
11:45
Швейцарская бригада арбитров обслужит матч «Зенит» — «Ювентус»
Бригада арбитров из Швейцарии обслужит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между петербургским «Зенитом» и туринским «Ювентусом».
11:44
В Москве выявили 6823 случая заболевания коронавирусом за сутки
В Москве в течение суток выявили 6823 случая заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 6740 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
11:41
Россия сняла ограничения на въезд родственников проживающих в стране иностранцев
В России приняли решение о снятии «антиковидного» запрета на въезд родственников иностранцев и лиц без гражданства, проживающих на территории страны.
11:38
Источник: Глейхенгауз просил отстранить двух российских журналистов от общения с Хромых и Щербаковой
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз просил отстранить двух российских журналистов от общения с Майей Хромых и Анной Щербаковой на турнире Budapest Trophy.
11:36
Лукашенко не исключил новые протесты в Белоруссии перед референдумом
Белорусский президент Александр Лукашенко не исключил, что в Белоруссии пройдут новые протесты перед референдумом по Конституции, который запланирован на февраль.
11:32
В России выявили 34 325 случаев коронавируса за сутки
В России в течение суток выявили 34 325 случаев заболевания коронавирусом, что является максимальным показателем для страны за время пандемии. Накануне сообщалось о 34 303 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
11:20
В Калужской области вводят обязательную вакцинацию для ряда категорий
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан из-за ситуации с коронавирусом.
11:18
Стала известна причина смерти нападающего НХЛ Хейза
Причиной смерти форварда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джимми Хейза стали наркотики.
11:11
Роскомнадзор за девять месяцев заблокировал более 427 тысяч запрещённых материалов
С января по сентябрь 2021 года Роскомнадзор заблокировал более 427 тыс. материалов с запрещённым контентом. Об этом сообщает ведомство в своём Telegram-канале.
11:10
Источник: украинский голкипер «Реала» Лунин интересен дортмундской «Боруссии»
Дортмундская «Боруссия» интересуется 23-летним украинским голкипером мадридского «Реала» Андреем Луниным.
10:54
«Барселона» может подать в суд на бывшего президента клуба Бартомеу
Каталонская «Барселона» может подать в суд на своего бывшего президента Хосепа Бартамеу.
10:53
Семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в Оренбуржье
Семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в Оренбуржье, употребив напиток «в компании сверстников».
10:45
После стрельбы в школе в Пермском крае возбудили два уголовных дела
Уголовные дела о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждены после стрельбы в школе в Пермском крае. Об этом говорится на сайте регионального СК.
10:41
В Москве открылось 30 новых точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19
В Москве число пунктов, где можно пройти бесплатное экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19, возросло до 50.