Le Monde: Россия и Бразилия не смогли внести вклад в БРИК из-за «катастрофического десятилетия»

Когда появилось понятие БРИК в 2001 году, эксперты рассчитывали, что Бразилия, Россия, Индия и Китай к 2050 году превзойдут шесть крупнейших экономик мира, пишет Le Monde. Но темпы роста Китая оказались ещё выше, чем было предсказано, а Россия и Бразилия после 2010 года столкнулись с большими трудностями, связанными в том числе с их зависимостью от добычи природных ископаемых.

Бывший главный экономист банка Goldman Sachs Джим О’Нил был первым, кто придумал понятие БРИК для группы быстро развивающихся экономик. В интервью Le Monde он рассказал, что был тогда весьма впечатлён тем, как Китай справился с азиатским кризисом 1998 года. Плюс в 2001 году случился теракт против Всемирного торгового центра. И тогда, по его словам, он понял, что доминирование США в мире не будет продолжаться. Тогда, 30 ноября 2001 года, он и придумал аббревиатуру БРИК для Бразилии, России, Индии и Китая.



Но заинтересовались ею только в 2003 году. Связано это с публикацией отчёта, в котором говорилось, что ВВП стран БРИК превзойдёт ВВП шести крупнейших экономик мира (США, Японии, Германии, Великобритании, Франции и Италии) к 2050 году. Эта информация заинтересовала не только банки, но даже президент Ikea говорил, что учитывал её при создании своей стратегии развития.



И первые десять лет эти страны на самом деле росли, как предсказывали прогнозы. К 2010 году Бразилия стала седьмой по счёту экономикой в мире, Китай обошёл Японию. «Большая двадцатка» тоже стала очень важной группой, в частности благодаря росту стран БРИК. Первый саммит БРИК прошёл в России в 2009 году. Но через десять лет стало понятно, что этот клуб имеет скорее символический формат, отмечает Джим О’Нил.



По его словам, Бразилия и Россия с 2010 года пережили «катастрофическое десятилетие». После значительного роста их удельный вес в мировой экономике вернулся обратно к значениям 2001 года. Он сравнивает такую траекторию развития с американскими горками. Так что он предполагает, что, возможно, ему бы стоило лучше назвать этот блок ИК или оставить просто К — Китай.



Китай — пример успеха. Экономически он более чем вдвое больше, чем три остальные члена группы. В итоге, благодаря ему, прогноз, что все вместе эти четыре страны обойдут шесть экономик, может и сбыться.



И хотя в целом страны БРИК не росли теми темпами, что им предсказывали, сама концепция такой группы позволила обратить внимание на то, что мир становится сложнее, больше стран оказывают влияние на миропорядок. И сегодня это ещё более справедливое утверждение, чем в 2001 году. Например, в Афганистане некоторые страны БРИК обладают большим влиянием, чем Запад. В сегодняшнем мире больше не доминирует американская экономика, отмечает эксперт.



В случае с Россией и Бразилией он объясняет неудачу тем, что они оказались слишком зависимы от природных ископаемых. И когда цены на них идут вверх, то всё хорошо, но когда вниз — становятся видны все провалы в остальных сферах. По его словам, Россия и Бразилия в 2000-х допустили огромные ошибки в своей политике. Он предлагает им обратить внимание на опыт Норвегии или Австралии, которые растут равномерно, имея богатые природные ископаемые. Впрочем, он признаёт, что этого проще достигнуть странам небольшого размера.



В случае с Индией, её показатели где-то между Китаем и Бразилией с Россией. Индии легко расти благодаря своей демографии. Но если её вывести за скобки, то появляются серьёзные проблемы. Если она реализует хотя бы часть реформ, которые провёл Китай, то её рост может составить и по 10% в год, отмечает специалист.



В итоге Джим О’Нил признаёт: вывод, будто демократия и экономический рост как-то связаны, несостоятелен, пишет Le Monde.