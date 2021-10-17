DWN: без сертификата ни ногой — в брюссельских барах, клубах и больницах ужесточили меры по борьбе с COVID-19

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Брюсселе ужесточают ограничительные меры, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Теперь для посещения многих заведений и учреждений нужно будет иметь при себе антиковидный паспорт, доказывающий, что ты уже переболел COVID-19, привился от него или же успешно сдал тест на отсутствие вируса в организме. Чтобы попасть в больницу или дом престарелых, сертификат должны будут предъявлять даже 12-летние дети, отмечает немецкое издание.
Теперь жители Брюсселя должны будут предъявлять антиковидный паспорт при посещении ресторанов, баров и крупных мероприятий, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Новые ограничительные меры действуют для всех граждан старше 16 лет. Им нужно будет предъявлять специальный QR-код в качестве доказательства того, что они уже переболели COVID-19, привились от него или же успешно сдали тест на отсутствие вируса в организме.
В танцевальные, спортивные клубы, культурные учреждения, а также на ярмарки без сертификата можно не приходить, продолжает немецкое издание. Ограничения распространяются на любые мероприятия внутри помещений с числом участников выше 50 и мероприятия на открытом воздухе, на которых собралось больше 200 человек. Исключением являются частные вечеринки. Также меры не действуют в общественном транспорте, магазинах, школах и на рабочих местах.
При посещении больниц и домов престарелых сертификат должны иметь при себе даже 12-летние дети, отмечает издание. Правила будут действовать в течение трёх месяцев. Если ситуация с коронавирусом ухудшится, их продлят. При этом различные регионы в Бельгии могут вводить и свои собственные ограничения в зависимости от того, как будут развиваться события. На данный момент число заражений COVID-19 в стране растёт. В среднем каждый день им заболевают 2300 человек, а умирают от него 11.
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