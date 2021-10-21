Guardian: Латвия первой в Европе возвращает карантин на фоне новой волны коронавируса

Латвия стала первой страной в Европе, объявившей о возвращении строгих карантинных мер на фоне новой волны коронавируса на континенте, сообщает The Guardian. Как передаёт издание, в последние недели рост заболеваемости начался и в других странах Восточной Европы, уровень вакцинации которых оставляет желать лучшего.

Латвия объявила о введении месячного карантина после беспрецедентной вспышки коронавирусной инфекции, став первой страной в Европе, которая вновь ввела жёсткие ограничения на фоне новой волны заболевания в странах по всему континенту, сообщает The Guardian. По данным Американского центра по контролю и профилактике заболеваний, в прибалтийской стране наблюдается один из самых высоких показателей числа заболевших COVID-19 в мире относительно общего количества жителей, отмечает издание.

«Наша система здравоохранения находится в опасности… Единственный выход из этого кризиса — сделать прививку», — заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в понедельник вечером на экстренном заседании правительства. Он также подчеркнул, что в резком росте числа госпитализаций виноват низкий уровень вакцинации в стране.

Как передаёт газета, всего 57% из 1,9 млн латвийцев полностью вакцинированы, что значительно ниже среднего показателя по ЕС, составляющего 74%. На этой неделе правительство ввело ночной комендантский час с 8 часов вечера до 5 часов утра и закрыло школы и все магазины второстепенной важности на месяц вперёд. «Я должен извиниться перед уже вакцинированными», — сказал Кариньш, добавив, что только основным производственным, строительным и критически важным работникам будет разрешено продолжить трудиться на местах.

На прошлой неделе президент Латвии Эгилс Левитс получил положительный результат анализа на коронавирус, что вынудило президента Финляндии Саули Ниинистё, который встречался с Левитсом днём ранее, самоизолироваться, напоминает газета. При этом Латвия долгое время считалась одной из немногих европейских стран, успешно справляющихся с эпидемией коронавируса, где с начала пандемии было зарегистрировано менее 3 тыс. случаев смерти от ковида, отмечает издание. Тем не менее, по мнению критиков, вялая и неравномерная кампания вакцинации в стране привела к росту числа инфицирований.

Бывший министр здравоохранения Латвии Илзе Винкеле, курировавшая первые две волны коронавируса в стране, в свою очередь признала: «Мы знали, что определённые группы, особенно пожилые граждане, а также люди из менее обеспеченных социально-экономических слоёв, скептически относились к вакцинации. Но, к сожалению, мы не смогли эффективно устранить этот разрыв». По словам экс-министра, в некоторых частях страны уровень вакцинации составляет менее 25%. Действующий министр здравоохранения Латвии Даниэльс Павлюц ранее винил в скептицизме по поводу вакцин среди многочисленного русскоязычного населения Латвии «дезинформацию» о вакцинах в СМИ на русском языке.

Как отмечает издание, Латвия — первая страна в Европе, которая вновь ввела строгую изоляцию на фоне того, как новая волна COVID-19 набирает обороты по всему континенту. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на прошлой неделе число новых случаев заболевания коронавирусом в Европе выросло на 7%. Согласно данным ВОЗ, это единственный регион в мире, где число заболевших растёт.

По словам газеты, пандемия особенно сильно ударила по странам с низким уровнем вакцинации в Центральной и Восточной Европе, где широко распространён скептицизм в отношении вакцин. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил в среду, что в стране произошёл «всплеск пандемии за последние два дня», и предупредил, что ситуация с COVID-19 «становится очень серьёзной». Ежедневное число выявленных случаев заболевания в Польше превысило 5 тыс. человек впервые с мая. Соседняя Словакия сообщила о 3480 новых случаях заболевания во вторник, что, по данным Минздрава страны, является самым высоким показателем с весны. Болгария во вторник зафиксировала самый высокий показатель смертности от COVID-19 с конца марта. В Румынии и Украине больницы работают на пределе возможностей, а в этом месяце было зарегистрировано рекордное число случаев смерти от ковида.

В России, где ежедневно регистрируются рекордные показатели смертности, а уровень вакцинации значительно ниже, чем в ЕС, во вторник был объявлен новый ряд ограничений. В Москве непривитым гражданам старше 60 лет было предписано оставаться дома в течение четырёх месяцев, а в нескольких регионах были введены вакцинные паспорта, передаёт The Guardian. По данным газеты, если рост заражений в российской столице продолжится, Москва будет отправлена на строгий карантин — об этом говорится в правительственном распоряжении, с содержанием которого ознакомилось издание.

Как напоминает газета, Россия до сих пор отказывалась вводить общенациональный карантин, ссылаясь на экономические проблемы. Рестораны, бары и театры в Москве остаются открытыми. Тем не менее в среду президент России Владимир Путин распорядился отправить россиян в недельный оплачиваемый отпуск, чтобы обуздать распространение инфекции.

С приходом более холодной погоды и сокращением ограничений вирус, похоже, также набирает силу в странах с высоким процентом вакцинированного населения, таких как Великобритания и Нидерланды, сообщает газета. Так, число новых случаев заражения коронавирусом в Нидерландах выросло на 44% за последнюю неделю и всё больше больниц объявляют о сокращении плановой медицинской помощи, чтобы справиться с растущим числом госпитализаций среди непривитых.