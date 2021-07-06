ERR: для ускорения темпов вакцинации в Латвии проведут лотерею

Для повышения темпов вакцинации латвийское правительство собирается организовать лотерею, главным призом в которой будут до €100 000. Как передаёт ERR, власти также собираются выделить больше денег семейным врачам, чтобы мотивировать их активнее делать прививки.

Латвийское правительство собирается в августе организовать лотерею, чтобы повысить интерес населения к вакцинации от коронавируса. Как передаёт ERR, местные чиновники также рассматривают возможность сделать вакцинацию обязательной для работников ряда секторов.

«Люди не идут вакцинироваться, потому что хотят подождать и не доверяют информации, публикуемой в научных исследованиях», — заявил глава отдела латвийского Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями Юрий Перевощиков.

Для повышения темпов вакцинации коалиционный совет латвийского правительства одобрил проведение лотереи. Розыгрыш планируется провести в августе с призами от 100 до нескольких тысяч евро и главным выигрышем до €100 000.

«Возможно, что правительство придет к единому мнению по поводу организации какой-нибудь лотереи или розыгрыша, чтобы способствовать вакцинации. Разумеется, ожидается и обсуждение того, что в определённых сферах вакцинация станет обязательной», — сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Кроме того, правительство собирается выделить больше денег семейным врачам, чтобы мотивировать их активнее делать прививки от COVID-19.