Le Figaro: то, что нельзя называть — мировые лидеры не говорят об обязательной вакцинации, но постепенно её вводят

Вопрос обязательной вакцинации от коронавируса превратился в настоящее табу для глав государств — они упорно отказываются его поднимать, даже несмотря на то, что во многих регионах мира уже начали принудительно прививать отдельные категории людей, пишет Le Figaro. Как сообщили в беседе с обозревателем издания французские эксперты, нежелание лидеров обсуждать сложную тему чаще всего объясняется политическим прагматизмом.

Хотя обязательная вакцинация пока не была введена для всего населения ни в одной стране мира, она всё же продолжает «тихой сапой» распространяться по планете: где-то её вводят только для медиков, где-то — для работников других чётко определённых секторов, а где-то — на территории отдельных регионов, пишет Le Figaro. Между тем, как констатирует обозреватель издания, само это словосочетание до сих пор остаётся «табуированным» для глав государств — и нарушить это табу ещё не посмел ни один лидер, «начиная с Эммануэля Макрона и Джо Байдена и заканчивая Владимиром Путиным и даже Си Цзиньпином». «Такое впечатление, будто они все ждут, кто же выскажется по этой теме первым», — иронизирует автор.

«Да, на этот вопрос совершенно очевидно существует табу во всём мире», — комментирует в интервью Le Figaro французский политолог Матьё Слама. По мысли эксперта, политики по всему миру избегают разговоров на тему обязательной вакцинации по целому ряду причин. «Власти всех стран столкнулись с тем, что у них просто нет времени для адекватной оценки применяемых вакцин — о каких бы вакцинах ни шла речь. Поэтому они сохраняют осторожность и не спешат, мало ли что. Ведь если всё же возникнет какая-то проблема, понадобится по максимуму ограничивать свою ответственность за ситуацию, — поясняет аналитик. — И это не говоря уже о том, что принуждение в определённом смысле представляет собой признание органом власти своего фиаско, ведь оно означает, что ему не удалось достучаться до своего народа и заручиться его доверием».

Впрочем, на фоне распространения штамма коронавируса «дельта», которое может вылиться во многих странах в четвёртую или даже пятую волну пандемии, власти своих опасений отнюдь не скрывают, отмечает обозреватель Le Figaro. «Но все они проявляют большую тонкость — наперебой принимают меры для того, чтобы отыскать последних упрямцев, ещё не сделавших прививки, и при этом избегают каких-либо заявлений об «обязательности», — пишет он.

«Хотел бы чётко заявить: делать вакцинацию обязательной я не стану», — уверял, к примеру, в телевизионном обращении к народу в ноябре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон; позже он повторял ту же мысль, общаясь с журналистами, и отмечал, что «о вакцине, как и о самом вирусе, ещё не всё известно». Аналогичную позицию демонстрировал и российский коллега Макрона Владимир Путин, который во время своей традиционной прямой линии заявил, что «не поддерживает» обязательную вакцинацию, говорится в материале Le Figaro.

«Главы государств ведут себя очень осторожно, чтобы не задеть общественное мнение. Если после полутора лет изъятия разных свобод вновь разжечь дискуссию по этому поводу, то все ясно увидят целый комплекс ограничительных мер, которыми граждане уже пресытились. Разумеется, лидеры чувствуют, что был достигнут определённый предел, который нельзя пересекать», — полагает Матьё Слама.

И всё же и во Франции, и в России по факту уже практикуется — или вот-вот будет практиковаться — именно что обязательная вакцинация: французские власти подготовили законопроект, который обяжет привиться всех медиков, тогда как на российской территории ещё в середине июня ввели аналогичное требование для работников сферы услуг в Москве и Московской области, напоминает журналист Le Figaro. Кроме того, в обеих странах для передвижения на общественном транспорте и доступа в различные заведения уже скоро понадобится документ, подтверждающий вакцинацию, а это заставило многих граждан привиться «поневоле», подчёркивает автор.

Об обязательной вакцинации ни разу не упоминал и председатель КНР Си Цзиньпин — хотя в его стране с прививками, похоже, проблем нет: жители Поднебесной уже получили 1,12 млрд доз вакцин, что составляет больше трети от общемирового их числа, продолжает журналист. Вот только «так сложилось», что некоторые китайские школы перестали пускать на занятия невакцинированных детей, поведал в беседе с автором эксперт независимого французского аналитического центра «Фонд стратегических исследований» Антуан Бондаз. «Пока китайским властям благодаря тотальному контролю над информацией — а также тому обстоятельству, что в стране сложились очень сильно локализованные кластеры заражаемости, и пандемия давит только на конкретные провинции — удаётся убеждать и обнадёживать граждан. Такого стимула хватает», — цитирует аналитика Le Figaro.

В те моменты, когда отвертеться от откровенного разговора об обязательной вакцинации не удаётся, главы государств почти никогда не ведут его сами, «выпуская вперёд себя» своих министров, отмечается в материале Le Figaro. Так, во Франции на этой неделе табуированную тему пришлось поднимать премьер-министру Жану Кастексу, который в письме депутатам французского парламента заявил, что желает, чтобы «можно было начать обсуждение обязательности вакцинации»; со стороны Эммануэля Макрона при этом никакой реакции не последовало, пишет обозреватель издания.

В свою очередь, президент США Джо Байден, который в плане вакцинации выступает решительно против каких-либо принудительных мер на федеральном уровне, «делегировал ответственность» властям штатов и частному сектору — и, например, администрация города Сан-Франциско уже обязала вакцинироваться всех сотрудников муниципальных служб под страхом дисциплинарных взысканий вплоть до увольнения. А в России о локальных мерах в отношении невакцинированных 19 июня объявил министр труда, перечисляет журналист Le Figaro. «Продвигать свою вакцину Sputnik президент Путин всегда готов, а вот когда надо объявить о плохих новостях — он отправляет на побоище своего министра», — оценил ситуацию в интервью изданию преподаватель парижского Института политических исследований (Sciences Po) Флоран Пармантье.

«Российский народ вполне доверяет своему лидеру в том, что касается ведения войны против украинцев — а вот в плане здравоохранения ситуация, похоже, другая», — отметил эксперт. Как подтверждает обозреватель Le Figaro, в конце мая соцопросы показывали, что вакцинироваться не планируют более 60% россиян. «Думаю, что Путин это недоверие чувствует, и он совершенно не заинтересован в том, чтобы играться со своим рейтингом — особенно в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в сентябре», — заявил Пармантье.

Актуальна ли такая нацеленность на электоральный вопрос и во Франции, где только что прошли региональные выборы, и не за горами президентские? «Как и все лидеры, Эммануэль Макрон очень внимательно следит за изменениями общественного мнения и подгоняет под них политику в плане здравоохранения, — отвечает на вопрос журналиста Le Figaro Матьё Слама. — Между тем, публика постепенно начинает всё сильнее поддерживать обязательную вакцинацию. Быть может, именно этого и дожидается президент». «Пока власти пытаются надавить ещё не вакцинировавшимся людям на чувство вины. Обязательная вакцинация будет крайней мерой. Но правительство скорее всего сохраняет её как последний туз в рукаве», — убеждён политолог.