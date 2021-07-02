СТРАНА: украинцев не пускают в Евросоюз после вакцинации индийским препаратом
«Я не одна делала прививку ради справки. И для многих это будет открытие, как и для меня», — говорит читательница «СТРАНЫ».
«Я не одна делала прививку ради справки. И для многих это будет открытие, как и для меня», — говорит читательница «СТРАНЫ».
В центре Лондона неизвестный совершил нападение с ножом на мужчину рядом со станцией метро Oxford Circus, сообщает радиостанция LBC со ссылкой на пресс-службу полиции.
Главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес прокомментировал выход своего бывшего одноклубника по «Барселоне», аргентинского форварда Лионеля Месси, на рынок свободных агентов.
Американский президент Джо Байден заявил, что чёткого понимания причин, приведшим к крушению жилого дома во Флориде, у него пока нет.
Бывший главный тренер «Химок» и сборной России Сергей Елевич высказал мнение о выступлении национальной команды на олимпийском отборочном турнире в хорватском Сплите.
Финский Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) опубликовал рекомендацию для граждан страны, в которой советуется временно воздержаться от поездок в Россию из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19.
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал мнение об итогах заседания технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором рассматривалось выступление сборной России по футболу на чемпионате Европы.
Российская сторона заявила протест в Парламентской ассамблее Совета Европы в связи с принятым Верховной радой Украины законом о коренных народах. Согласно этому закону, русские не являются коренным народом Украины.
Около 550 тонн старой электроники сдали на переработку в Московской области за полгода.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках Форума регионов России и Белоруссии заявил о важности двустороннего сотрудничества.
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский оценил возможное влияние жары на урожай.
Более 5,8 млрд рублей будет направлено регионам на проведение углублённой диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом.
Норвежец Карстен Вархольм установил новый мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами.
Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон сообщил об отмене запланированных на 2021 год турниров в Китае и Японии из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.
Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США одобрил поправку, с помощью которой планируется отменить решение американской администрации об отказе от санкций против газопровода «Северный поток — 2».
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о планах по реформированию трансферного рынка.
В Ростовской области приняли решение о проведении обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 для некоторых групп граждан.
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 41 обстрел в идлибской зоне деэскалации в САР.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги заседания технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором рассматривалось выступление национальной команды на чемпионате Европы.
Конкурс молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина запустил онлайн-голосование. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на организаторов конкурса.
Заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в эфире канала «Россия 24» рассказала о вакцине от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н».
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии полузащитника Кевина Де Брёйне и форварда Эдена Азара накануне матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу с национальной командой Италии.
Российский президент Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную думу соглашение между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России.
Глава AVG Legal Алексей Гавришев прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным закона об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде.
В рамках проекта «Индустриальные кварталы» в Москве планируют реорганизовать шесть территорий долгостроев.
В Ассоциации операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) прокомментировали динамику продаж клубных карт.
Выставка картин Ивана Айвазовского пройдёт в культурно-выставочном центре Музея героической обороны и освобождения Севастополя с 5 июля по 31 октября.
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал о планах на будущее.
Координатор экспертного совета по взаимодействию с автомобильными объединениями при комитете Госдумы, президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев высказал своё мнение о том, что в ГИБДД рассматривают возможность увеличения допустимой скорости до 150 км/ч на некоторых участках дорог.
В Петергофе после реставрации возобновили работу фонтаны «Солнце» и «Тритон».
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов высказался в поддержку партнёра по национальной команде Романа Зобнина, допустившего результативную ошибку в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы со сборной Дании.
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об установлении размера прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по России на 2022 год.
Депутат украинской Верховной рады Кира Рудык заявила, что считает важным принятие законов о коренных народах и об отмене свободной экономической зоны в Крыму.
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов высказал мнение о выступлении национальной команды на чемпионате Европы по футболу.
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 27 989 человек.
Защитник и капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Бельгии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о своём возможном возвращении в сборную России по футболу.
Глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала, что с завтрашнего дня городские власти планируют открыть часть пляжей, закрытых для купания из-за последствий непогоды.
Психотерапевт и психолог Евгений Фомин дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.
Глава Минкультуры России Ольга Любимова открыла «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией.
Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин рассказал, как защитить квартиру во время поездки в отпуск.
Специалист по подбору автомобилей и автоинструктор Григорий Янц рассказал о причинах спуска колёс машины.
Директор по научной работе Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Сергей Дробышевский рассказал о перспективах цифрового рубля.
Председатель петербургского Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров рассказал о зданиях, находящихся в настоящее время на реставрации.
В Тульской области ввели дополнительные ограничительные меры из-за COVID-19.
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в российских регионах в июле.
Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак рассказал о ситуации с электропотреблением в энергосистеме России.
Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над французом Ришаром Гаске в матче второго круга третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона.