СТРАНА: украинцев не пускают в Евросоюз после вакцинации индийским препаратом

Украинцев, привитых индийской вакциной Covishield, не пускают в страны ЕС. Причём, как пишет «СТРАНА», такая ситуация наблюдается, даже если этот препарат использовали только при первой дозе, а вторую кололи уже AstraZeneca, признанной в ЕС. Многие украинцы уже стали жертвами путаницы в названиях препаратов — и запустили эту неразбериху именно власти.

Читатели «СТРАНЫ» подтверждают информацию, появившуюся накануне: в страны Евросоюза не пускают украинцев, привитых индийской вакциной Covishield, причём даже если этот препарат использовали только при первой дозе, а вторую кололи уже AstraZeneca, признанной в ЕС.

Как пишет издание, украинские власти постоянно маркируют Covishield как AstraZeneca, и даже сейчас это название используется на главном государственном сайте по вакцинации. Однако с оксфордской вакциной в Европу пускают, а с её индийским аналогом — нет. Первыми тревогу забили в Индии: её жителей начали разворачивать на границах ЕС. Теперь очередь дошла до украинцев, многие из которых стали жертвами путаницы в названиях препаратов — и запустили эту неразбериху именно власти.

Жительница Херсонской области Людмила Ляшенко сообщила журналистам, что её сертификат о вакцинации забраковали в турагентстве, где женщина приобрела путёвку в Грецию.

«Моя менеджер объяснила, что даже если Covishield укололи только первую дозу, а вторую — AstraZeneca, то Греция не пропустит», — рассказала Ляшенко, которая собралась на Крит.

Как отмечает издание, такая схема — первый укол Covishield , а второй — южнокорейской AstraZeneca, доминирует у большинства привитых на сегодня украинцев, которые получили полную вакцинацию этими препаратами.

Это связано с тем, что сначала власти закупили индийскую вакцину, но она закончилась, а Индия поставки прекратила. И для второй дозы в страну завезли южнокорейскую AstraZeneca.

При этом, по словам Ляшенко, греки готовы пропускать украинцев, привитых двумя дозами

AstraZeneca, а не Covishield — так ей рассказали в турагентстве.

Впрочем, неизвестно, будут ли пропускать с ней в другие страны ЕС. Пока европейский регулятор EMA одобряет вакцину, которая называется Vaxzevria — это AstraZeneca, которую производят в Нидерландах. Но, как видно, отдельные страны — особенно те, которые критически зависят от иностранных туристов, — закрывают на это глаза. Но вот с Covishield даже греки никого пускать не хотят.

Ляшенко возмущена тем, что все врачи, а также власти убеждали, что это сертифицированная в Европе вакцина, а на деле оказалось обратное.

«Я не одна делала прививку ради справки. И для многих это будет открытие, как и для меня», — говорит читательница «СТРАНЫ».