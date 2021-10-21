CBS NEWS: россиян отправляют на вынужденные каникулы и призывают срочно вакцинироваться

Президент Владимир Путин поддержал предложение ввести в России обязательные «нерабочие» дни с 30 октября по 7 ноября. Власти страны идут на этот «самый кардинальный шаг последних месяцев» в попытке сдержать нарастающую в стране эпидемию коронавируса, сообщает CBS News.

Владимир Путин заявил работодателям, что им придётся снова закрыться на недельный карантин с конца октября. Российские власти идут на «самый кардинальный шаг последних месяцев», призванный сдержать нарастающую в стране эпидемию коронавируса, пишет CBS News.

На встрече с членами правительства Путин поддержал предложение ввести обязательные «нерабочие» дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением выплат работникам. Он также распорядился расширить тестирование на COVID-19, чтобы более эффективно выявлять случаи заражения, отмечает телеканал.

«Наша главная задача — максимально защитить жизнь и здоровье граждан. Насколько возможно минимизировать негативные последствия от опасной инфекции. Для этого сейчас важно сбить темпы её распространения», — заявил глава государства.

Анонс новых мер прозвучал на фоне нового антирекорда по количеству умерших от коронавируса. Кроме того, ранее Кремль впервые «признал, что несёт определённую ответственность за вялый ход кампании по вакцинации» в стране, утверждает CBS News.

По официальным данным, только около 32% всех жителей России полностью привились от COVID-19, несмотря на широкую доступность антикоронавирусного средства с начала года. Для сравнения, в США вакцинировалось около 57% населения, подчёркивается в статье.

Накануне в России было зафиксировано свыше 34 тыс. новых случаев заражения и 1028 смертей от коронавируса. В Великобритании, где полностью вакцинировали около 66% населения, также по-прежнему наблюдается очень высокое ежедневное число случаев заболевания — более 40 тыс. на протяжении недели. Но при этом ежедневное число погибших от вируса в течение долгого времени колеблется на отметке 150, обращает внимание CBS News.

«Есть традиция: во всём винить государство, — заявил на днях пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. — Конечно, государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности».

Песков согласился с тем, что «не всё, что нужно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации». «Но требуется одновременно и более ответственная позиция всех граждан нашей страны», — добавил он.

По мнению CBS News, недоверие к вакцинам получило широкое распространение в России отчасти потому, что в начале пандемии выступающие на государственном телевидении чиновники «преуменьшали серьёзность» COVID-19. Осенний рост числа заболевших в большинстве регионов страны побудил власти вернуться к более строгим мерам контроля.

На столицу приходится 21% из более чем 8 млн официально зарегистрированных случаев заболевания в России. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах возобновить дистанционную работу, ввести обязательную вакцинацию работников сферы услуг и принять другие меры. Все работодатели будут обязаны отправить не менее 30% персонала на удалёнку в течение следующих четырёх месяцев, до 25 февраля 2022 года.

По словам Собянина, с лета количество регистрируемых новых заболевших в Москве каждую неделю увеличивалось в четыре раза, а число госпитализаций — втрое. «Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжёлой болезни просто не существует», — написал он на своём сайте.

«Пожалуйста, сделайте прививку. Тем самым вы защитите своё здоровье и сможете сохранить привычный образ жизни», — призвал мэр жителей столицы.

Ужесточение ограничений коснётся не только Москвы. Большинство федеральных округов России вводят обязательные вакцины для различных групп населения. Кроме того, для допуска ко многим общественным местам требуются цифровые пропуска, показывающие статус вакцинации или теста на COVID, отмечает CBS News.