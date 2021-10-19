Главред: «нет денег» — эксперт рассказал, почему на Украине до сих пор не ввели локдаун

Врач-эпидемиолог, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко уверен, что Украина не потянет ещё одного локдауна из-за коронавируса. Как пишет он в статье для портала «Главред», карантин могут себе позволить только богатые и экономически развитые страны, поэтому это единственная причина, по которой на Украине его до сих пор не ввели.

Глава парламентского комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что правительство Украины пока не намерено вводить общенациональный карантин. Как считает врач-эпидемиолог, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко, с точки зрения эпидемиологии, жёсткие карантинные мероприятия эффективны, но Украина как государство сейчас не может позволить себе локдаун, поскольку его введение наносит значительный экономический ущерб. Как пишет он в заметке для портала «Главред», карантин могут себе позволить только богатые и экономически развитые страны, поэтому это — единственная причина, по которой его до сих пор не ввели.

«Поскольку на Украине изначально избрали неверную тактику, в вопросе преодоления эпидемии мы сейчас превратились в африканскую страну. Стоит отметить, что весной 2020 года жёсткий карантин вообще ввели с перепугу, а все последующие — исходя из политической целесообразности. Ведь тот же карантин выходного дня использовали как политтехнологию для снижения явки избирателей на местных выборах. Потому прогнозировать дату введения очередного локдауна на Украине — неблагодарное дело, учитывая то, что власть использует этот инструмент, исходя из своих политических нужд, а не эпидемиологических показателей», — считает эксперт.

Кравченко также отмечает, что хотя профилактические мероприятия с каждым днём усиливаются, однако Минздрав не даёт разъяснений, какими критериями руководствуется. Причина всего этого одна — никаких жёстких критериев нет, это всё делается в ручном режиме. По этой же причине неизвестно, чем именно руководствуются власти, когда вводят новые ограничения.