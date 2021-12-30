Euronews: парламент Франции намерен ужесточить требования к санитарным пропускам

Если французские депутаты одобрят новый законопроект об ужесточении санитарных мер, то уже с середины января отрицательный результат ПЦР-теста больше не будет служить основанием для получения санитарного пропуска — засчитываться будет только сертификат о вакцинации. Минздрав Франции предупреждает, что каждую секунду в стране заражается по два человека. В то же время непривитые французы недовольны тем, что их фактически исключат из общественной жизни, передаёт Euronews.

Французский парламент начал рассмотрение законопроекта об ужесточении санитарных мер. Среди прочего предполагается, что отрицательный результат ПЦР-теста больше не будет служить санитарным пропуском, только сертификат о вакцинации.



Если депутаты одобрят документ, эти меры вступят в силу уже 15 января. По словам главы французского Минздрава, 10 процентов населения находятся в опасности — в контакте с заражёнными.



ОЛИВЬЕ ВЕРАН, министр здравоохранения Франции: За последние 24 часа коронавирус выявлен у 208 тысяч французов. Перед этой встречей я провёл подсчёты — получается, что 24 часа в сутки, днём и ночью, каждую секунду больше двух человек заражаются коронавирусом.



Французы полагают, что законопроект фактически вводит обязательную вакцинацию, не называя её прямо «обязательной вакцинацией».



ПРОХОЖАЯ: Всем нужно прививаться, я считаю!



ПРОХОЖИЙ: Это звучит как обязательная вакцинация. Зачем же идти окольными путями? Нужно иметь политическую смелость и объявить, что теперь это так и есть.



ПРОХОЖИЙ: Девиз нашей страны все знают: «Свобода, равенство, братство». И где тут свобода?



По данным властей, до сих пор не вакцинировались около пяти миллионов французов. Если закон будет принят, они фактически лишатся возможности участвовать в общественной жизни.



Дата выхода в эфир 29 декабря 2021 года.