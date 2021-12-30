«Удалёнка навсегда»: Bloomberg о долгоиграющем наследии пандемии

На фоне пандемии коронавируса сотрудники многих компаний так долго работали на «удалёнке», что их работодателям будет тяжело объяснить им, зачем нужно возвращаться в офис, когда мир придёт в норму, пишет Bloomberg. По этой причине многие передовые компании не только разрешают работать дистанционно вечно, но даже доплачивают за расходы, которые сотрудники несут, трудясь на дому.

«Помните кампусы тех, кто работал в технокомпаниях? Где бесплатно и до отвала кормили изысканными блюдами? Где в офисах стояли капсулы для сна и столы для пинг-понга? Больше уже о них никто не вспоминает», — пишет Bloomberg.

Прошло уже два года с тех пор, как из-за пандемии COVID-19 сотрудники отправились по домам. И многие работники встретят 2022 год также, как и его проводят: лёжа на диване.

Большинство корпораций-техногигантов только за этот год из-за распространения коронавируса несколько раз переносили сроки возвращения в офис. В этом месяце корпорация Google Alphabet, например, сообщила сотрудникам, что вопрос о возвращении в кампус будет рассматриваться только в следующем году. Apple Inc. также перенесла сроки возвращения сотрудников в офис на «неуточнённую дату». Корпорация Lyft же заявила, что её сотрудники будут работать на «удалёнке» весь 2022 год.

Постоянные переносы и отмены сроков возвращения в офис ведут к тому, что каждая новая дата воспринимается со всё возрастающим скепсисом. Ведь крупным технологическим компаниям, в конце концов, прекрасно работается и на «удалёнке». Многие сотрудники, которых только недавно зачислили в штат, никогда физически не бывали на работе. По этой причине если в следующем году вирус всё же удастся обуздать, компаниям будет очень трудно объяснить своим работникам, которые годами трудились из дома, зачем им нужно возвращаться в офис.

Следующим шагом для работодателей и работников станет переосмысление нашей новой удалённой реальности. Некоторые сотрудники, которые всё ещё не верят, что работа на дому — это надолго, наконец-то прикупят нормальный письменный стол и эргономичное кресло.

Ранее уже писалось, что вместо того, чтобы выставлять возможность работать на «удалёнке» как привилегию, которой сотрудник может воспользоваться, если согласится на более низкую зарплату, работодатели за труд на дому должны ещё и доплачивать, покрывая расходы на домашний офис. Некоторые компании, вроде Apple, недавно так и поступили. Кажется, что это запоздалые шаги, учитывая, что многие фирмы уже перестали притворяться, что «удалёнка» — это временно. В этом контексте такие техногиганты как Microsoft, Twitter, и Dropbox сообщили своим сотрудникам, что они могут работать из дома до бесконечности, если они того хотят.

Тем не менее, некоторые аспекты вечной «удалёнки» пока ещё не до конца понятны: не вполне ясно, как такой режим скажется на карьерном росте или этническо-расовом разнообразии корпораций. «Однако, что мы знаем сейчас — так это то, что пришло время добавить к стопке кулинарных книг хорошую подставку под ноутбук», — подытоживает Bloomberg.