Insider: американским работодателям ещё долго придётся иметь дело с нехваткой кадров

Как показывают исследования, американцы, оставшиеся без работы в период пандемии, не торопятся заново трудоустраиваться, пишет Insider. Многие люди, вышедшие из состава рабочей силы, вышли на пенсию, другие открыли своё дело. Как считают специалисты, эти факторы вместе с появлением в Америке нового штамма «омикрон» указывают на продолжительный кризис нехватки кадров и без структурных изменений урегулировать его не получится.

Уже на протяжении нескольких месяцев работодатели в США жалуются на нехватку кадров и трудности с наймом новых сотрудников, пишет Insider. Как полагают эксперты, такая ситуация может продлиться ещё долго.

Торговая палата США провела опрос среди 529 американцев, которые стали безработными в период пандемии и в начале ноября 2021 года до сих пор не трудоустроились заново. Более половины респондентов, 53%, ответили, что они относительно активны или совсем не активны в поиске работы. 62% опрошенных заявили, что они не ожидают выхода на работу до 2022 года. При этом 8% говорят, что они никогда и не планируют снова трудоустраиваться.

По ранее представленным оценкам Goldman Sachs, из 5 млн американцев, вышедших из состава рабочей силы в период пандемии, 3,4 млн человек старше 55 лет. Где-то 1,5 млн из них вышли на пенсию раньше положенного, и 1 млн — в стандартные сроки. Эти люди, скорее всего, уже на работу не вернутся. Кроме того, возросло число людей, работающих на себя.

Все эти факторы указывают на одно: рабочей силы будет не хватать и дальше. Американцы требуют более высоких зарплат, более эффективных мер безопасности и различных дополнительных бонусов. Во многих случаях, пережив пандемию, люди столкнулись с «великим осознанием» и решили, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на нелюбимую работу. По мнению экспертов, это означает, что значительная часть рабочей силы ещё долго не будет торопиться заполнять пустующие места.

По мнению аналитиков из S&P Global, найти сотрудников может быть трудно и в 2022 году и трудоустройство таких людей будет обходиться бизнесам дороже. Как полагают эксперты, на данный момент 45% американцев, вышедших из состава рабочей силы, — потенциальные трудящиеся наиболее активного возраста, от 25 до 54 лет. Их возвращение на работу наиболее важно для стабилизации рынка труда.

И хотя специалисты S&P Global считают, что более половины из этих людей находятся без работы лишь временно, пока неясно, когда они планируют возвращаться. Возможно, это не случится, пока не будут урегулированы проблемы, связанные с пандемией. Но учитывая появление в США нового штамма «омикрон», велика вероятность, что с этими проблемами придётся жить ещё долго.

Даже люди, сохранившие работу в период пандемии, не горят желанием там оставаться. В сентябре с работы ушли 4,4 млн сотрудников, это уже шестой месяц подряд по почти рекордному числу увольнений. Некоторым бизнесам удаётся убедить сотрудников остаться с помощью повышения зарплат. Но, как считают экономисты, без более серьёзных структурных изменений вроде повсеместного повышения минимального размера оплаты труда кризис вряд ли удастся преодолеть.